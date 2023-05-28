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Beyaz Gazete
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Ata Demirer sandık başına gitti

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu için sabahın erken saatlerinde sandık başına giden Ata Demirer, oy kullandığı anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekleme: 28.05.2023 - 10:22 Güncelleme: 28.05.2023 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de seçim heyecanı yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi için 14 Mayıs'ta yapılan seçim sonuçları, ikinci turu işaret etti.

Bugün başlayan oy verme işleminde milyonların karşısında iki aday olacak.

Bir tarafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir tarafta ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi yer alacak.

Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işleminde, ilk saatlerde yeniden yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlar erkenden sandık başına giderek görevini yerine getirdi.

Oyuyla poz verdi
Bugün siyasiler kadar ünlü isimler de dikkat çekiyor.

Bu isimlerden biri de oyuncu Ata Demirer oldu.

Demirer oyunu sandığa attığı anı sosyal medya hesabından paylaştı.

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