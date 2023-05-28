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Alişan “Yine kazandık” deyip paylaştı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi: Seninle gurur duyuyoruz

8 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur seçimleri gerçekleştirildi. 17.00'de sandıkların kapanmasıyla oy sayımına geçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’na fark atarak seçimi önde tamamladı. Ünlü şarkıcı Alişan’dan tebrik mesajı gecikmedi. “Yine kazandık” diyen Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan’a seslendi. İşte o paylaşım...

Alişan “Yine kazandık” deyip paylaştı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi: Seninle gurur duyuyoruz
Ekleme: 28.05.2023 - 23:12 Güncelleme: 28.05.2023 - 23:14 / Editör: Ozge Selin
Türkiye, sandık başına giderek seçimini yaptı. 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri çok büyük ölçüde netleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi önde tamamladı. Yurdun dört bir yanında kutlamalar yapılırken ünlü şarkıcı Alişan'dan tebrik mesajı gecikmedi.

'Yine kazandık' diyen Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'a seslendi.

Alişan, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: 'Yine kazandık... Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan seninle gurur duyuyoruz... Türkiye'mize hayırlı, uğurlu olsun'

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Alişan'ın paylaşımını beğenirken şarkıcının tweetine birçok destek yorumu geldi.

Alişan daha sonra ise Başkan Erdoğan ile çekilen bir fotoğrafını Instagram'da yayınlayarak şunları söyledi: 'Büyük hizmetler, 20 yılı aşkın bir süre milleti için çalışan ve hep kazanan büyük lider. İnşallah hizmetlere devam, çok daha iyi olacak herşey... Türkiye liderini bir kez daha seçti. Biz Ankara'ya uğurladık sayın Cumhurbaşkanımız'ı şimdi bütün dünyaya seslenecek... Dinlesin dünya'

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