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Beyaz Gazete
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Tuan Tunalı'dan romantik paylaşım!

Meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse'den 2018 yılında boşanan oyuncu Tuan Tunalı, geçtiğimiz mart ayında İtalyan sevgilisi model Angela Caccamo ile Toskana'da nikah masasına oturmuştu. Tunalı, eşiyle evliliğinin ikinci ayını kutladı.

Ekleme: 27.05.2023 - 00:47 Güncelleme: 27.05.2023 - 00:50 / Editör: Ozge Selin
2009-2014 yılları arasında 'Özgür' karakterine hayat verdiği 'Deniz Yıldızı' dizisiyle şöhreti yakalayan, daha sonra 'Yasak Elma', 'Erkenci Kuş' ve 'Baht Oyunu'nda rol alan Tuan Tunalı ilk evliliğini meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında yapmıştı.

Tuan Tunalı'dan romantik paylaşım!

'ÖNEMSEMİYORUM, KULAK ASMIYORUM'

Tuan Tunalı ile Hazal Filiz Küçükköse'nin dört yıllık evliliği 2018'de sonlanmıştı. Çiftin evliliklerini ihanet nedeniyle bitirdiği iddia edilmişti.

Hazal Filiz Küçükköse, “Ben konuşmadığım için ihanet haberlerinin doğru olduğu düşünülüyor olabilir ama ben konuşmak istemiyorum. Çünkü bu konuyu önemsemiyorum ve kulak asmıyorum' açıklamasını yapmıştı.

Tuan Tunalı'dan romantik paylaşım!

RUS MODELLE AŞKI UZUN SÜRMEDİ

Tunalı, olaylı boşanmanın ardından Rus model Yana Mazanova ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Nikâh masasına oturması beklenen ikili, Ağustos 2011'de yollarını ayırmaya karar vermişti.

Tuan Tunalı'dan romantik paylaşım!

SAPANCA'DA ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ

Yakışıklı oyuncu, evlilik teklifine 'evet' yanıtını aldığı Mazanova'dan ayrıldıktan sonra İtalyan model Angela Caccamo ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Tuan Tunalı, Sapanca'da sevgilisinin önünde diz çöküp, evlilik teklifinde bulunmuş ve Instagram hesabından o anları paylaşmıştı. Ünlü isim, sevgilisinden 'Sonsuza dek evet' yanıtını aldığını duyurmuştu.

Tuan Tunalı'dan romantik paylaşım!

TOSKANA'DA EVLENDİLER

Mutlu birliktelikleri devam eden çift, geçtiğimiz mart ayında İtalya Toskana'da hayatlarını birleştirdi. Tuan Tunalı ve Angela Caccamo, nikâh fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Tuan Tunalı'dan romantik paylaşım!

''SENİ ÇOK SEVİYORUM''

Çiçeği burnunda evli çift ikinci aylarını kutladılar. 39 yaşındaki oyuncu, evliliğinin ikinci ay dönümünde Instagram sayfasından romantik bir paylaşımda bulundu. Eşiyle çekilen siyah beyaz bir fotoğraf karesini paylaşan Tunalı, altına şu notu düştü:

Kalbimi bıraktım. Benim diğer yarım, hayatım ve en içten gülüşlerimin sahibi canım karım. Seni çok seviyorum. İkinci ayımız kutlu olsun.

Tuan Tunalı'dan romantik paylaşım!


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