Tuan Tunalı'dan romantik paylaşım!

2009-2014 yılları arasında 'Özgür' karakterine hayat verdiği 'Deniz Yıldızı' dizisiyle şöhreti yakalayan, daha sonra 'Yasak Elma', 'Erkenci Kuş' ve 'Baht Oyunu'nda rol alan Tuan Tunalı ilk evliliğini meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında yapmıştı.'ÖNEMSEMİYORUM, KULAK ASMIYORUM'Tuan Tunalı ile Hazal Filiz Küçükköse'nin dört yıllık evliliği 2018'de sonlanmıştı. Çiftin evliliklerini ihanet nedeniyle bitirdiği iddia edilmişti.Hazal Filiz Küçükköse, “Ben konuşmadığım için ihanet haberlerinin doğru olduğu düşünülüyor olabilir ama ben konuşmak istemiyorum. Çünkü bu konuyu önemsemiyorum ve kulak asmıyorum' açıklamasını yapmıştı.RUS MODELLE AŞKI UZUN SÜRMEDİTunalı, olaylı boşanmanın ardından Rus model Yana Mazanova ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Nikâh masasına oturması beklenen ikili, Ağustos 2011'de yollarını ayırmaya karar vermişti.SAPANCA'DA ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİYakışıklı oyuncu, evlilik teklifine 'evet' yanıtını aldığı Mazanova'dan ayrıldıktan sonra İtalyan model Angela Caccamo ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Tuan Tunalı, Sapanca'da sevgilisinin önünde diz çöküp, evlilik teklifinde bulunmuş ve Instagram hesabından o anları paylaşmıştı. Ünlü isim, sevgilisinden 'Sonsuza dek evet' yanıtını aldığını duyurmuştu.TOSKANA'DA EVLENDİLERMutlu birliktelikleri devam eden çift, geçtiğimiz mart ayında İtalya Toskana'da hayatlarını birleştirdi. Tuan Tunalı ve Angela Caccamo, nikâh fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.''SENİ ÇOK SEVİYORUM''Çiçeği burnunda evli çift ikinci aylarını kutladılar. 39 yaşındaki oyuncu, evliliğinin ikinci ay dönümünde Instagram sayfasından romantik bir paylaşımda bulundu. Eşiyle çekilen siyah beyaz bir fotoğraf karesini paylaşan Tunalı, altına şu notu düştü:Kalbimi bıraktım. Benim diğer yarım, hayatım ve en içten gülüşlerimin sahibi canım karım. Seni çok seviyorum. İkinci ayımız kutlu olsun.