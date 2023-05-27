Sinem Kobal kendine hayran bıraktı!

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016'da Cunda Adası'nda gerçekleşen düğün ile hayatlarını birleştirmişti. 2020'da Lalin'in doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, Mayıs 2022'de ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.''ÇOK GÜZEL BİR DUYGU''Doğum sonrası katıldığı bir etkinlikte Sinem Kobal ve kızı Leyla'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten İmirzalıoğlu, “Çok güzel bir duygu. Sanki insanın daha önce yaşamadığı, hissetmediği bir alan açılıyor. Hem kalbinde hem beyninde. O değişimi kendimde de görüyordum” diye konuşmuştu.''LEYLA' SEVDİĞİMİZ BİR İSİMDİ''İmirzalıoğlu, “İsme nasıl karar verdiniz?” sorusuna “Leyla ismini en başından beri düşünüyorduk. Sonra ilkinde Lalin galip geldi. İkincisinde Leyla'ya dayanamadık. Sevdiğimiz bir isimdi” diye yanıt vermişti.'LEYLA BANA BENZİYOR'Kenan İmirzalıoğlu, kızı Leyla'nın kendisine daha çok benzediğini “Leyla biraz daha babaya yakın gibi. Koyu görünüyor ama çok değişiyorlar. Lalin de ilk başta bana benziyordu sonra anneye döndü. Leyla'nın ilk hali annesinin de söylediği gibi bana benziyor' sözleriyle anlatmıştı.'ANNEMİ ARTIK ÇOK İYİ ANLIYORUM'Geçtiğimiz günlerde Hello dergisine röportaj veren Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla'nın doğumundan sonra hayatının çok değiştiğini vurgulayıp şunları söylemişti:Anneliği keşfediyorum. Her duygumun katlandığı, çoğaldığı bir yolculuk. Kızlarım beni günden güne değiştiriyor, dönüştürüyor ve buna minnettarım. Annemi artık çok daha iyi anlıyorum. Kenan çok iyi bir baba gerçekten. Onunla gurur duyuyorum ve kendimi şanslı hissediyorum.SİNEM KOBAL'LA EVLİLİĞİNİ ANLATTI'Deli Yürek' Ezel' ve 'Karadayı' dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer eden, Ekim 2019'dan itibaren sunucusu olduğu fenomen yarışma 'Kim Milyoner Olmak İster'de sevenlerinin karşısına çıkan Kenan İmirzalıoğlu, katıldığı programda, eşi Sinem Kobal ile evliliğini anlatmıştı.'BENİM AŞKIM İLK GÖRÜŞTE DEĞİLDİ'Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile gözlerden uzak şekilde mutlu bir evlilik sürdüren İmirzalıoğlu, “Aşka inanır mısın” sorusuna şu yanıtı vermişti:Aşka inananlardandım. Fakat ‘Artık herhalde aşk, kavak yellerinin esmeye başladığı zamanlarda olan bir şey' diye düşünmeye başlamıştım ki bir aşk evliliği yaptım. 40'ımdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıydım, hiç emin değildim. Hayatta ufkunu çok dar tutmamak lazımmış. Hayatın ne vereceği belli olmuyor. Sinem'i öncesinde de tanırdım. Benim aşkım ilk görüşte değildi, dördüncü buluşmamızdaki sohbetimizde, o esnada, ruhtan bir çarpmaydı. ‘Bir dakika ne oluyor bana, burada başka bir şey var' oldum. Aşk çoğaltan, şaşırtan, üreten, çok daha duygusallaştıran, çok daha güçlü kılan bir şey. İnandığın bir aşkın varsa karşında hiçbir şey duramaz.SİNEM KOBAL'DAN YENİ POZUzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Sinem Kobal sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündem oldu. Doğumdan kısa bir süre sonra hamilelik kilolarına veda eden güzel oyuncu, göbek dekolteli kıyafetiyle verdiği pozunu takipçilerini beğenisine sundu.SON HALİ GÜNDEM OLDU6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından yaptığı paylaşımına ''Flu'' notunu düşen Kobal'ın son hali gündem oldu. Kızı Leyla'yı kucağına aldıktan kısa bir süre sonra eski formuna kavuşan oyuncuya hayranları övgüler yağdırdı.''KİM DER İKİ ÇOCUK ANNESİ DİYE''Takipçilerinden, bir yıl önce ikinci kez anne olan ve fit haliyle dikkat çeken Sinem Kobal'a, ''Kim der iki çocuk annesi diye'', ''Zayıflığının sırrı ne?'', ''Sanki hiç doğum yapmamış gibi'', ''Doğumdan sonra kilolar nereye gitti?'', ''Mükemmel görünüyorsun'' gibi yorumlar geldi.