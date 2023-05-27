Kamera karşısında olacağız

Murat Cemcir önceki gün Bebek'te aracının içinde görüntülendi. Gazeteciler ile kısa bir sohbet eden Murat Cemcir, Ahmet Kural ile ilgili müjdeyi de verdi. Ünlü oyuncu, "Artık ürettiklerimi gün yüzüne çıkarma zamanı. Hem dijital hem de beyazperdeye iş yapacağım. Bunlardan birisinde yine Ahmet ile (Kural) kamera karşısında olacağız" dedi.

Geçtiğimiz gün Bebek'te aracında görüntülenen Murat Cemcir, basın mensupları ile sohbet etti. Kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Murat Cemcir, 'Pandemi zarfında ürettiğimiz senaryolar oldu. Artık bunları gün yüzüne çıkarma zamanı geldi. Hem dijital hem de beyazperdeye iş yapacağım. Bunlardan birisinde yine Ahmet ile (Kural) kamera karşısında olacağız' dedi.



Yaz aylarını tatil yaparak geçirmeyi planladığını söyleyen Cemcir, 'Aşağılara doğru ineceğim ve uzun bir süre buralara gelmeyeceğim. Denize, iyota ve güneşe doymak istiyorum' ifadelerini kullandı.



Açıklamalarına devam eden ünlü oyuncu, 'Artık plajlara sefer tasıyla gitmeyi düşünüyorum. Karpuz, peynir. Peynir de köyden geliyor zaten. Benim sistem hazır' diyerek gülümsedi.