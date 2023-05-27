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Japonya'da 6.1 büyüklüğündeki depreme yakalandı!

Uzun süredir aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Şeyma Subaşı, tatil için Japonya'yı tercih etmişti. Balayı tatilleri devam eden çiftten Şeyma Subaşı, Japonya'da 6.1 büyüklüğündeki depreme yakalandıklarını duyurdu.

Ekleme: 27.05.2023 - 00:43 Güncelleme: 27.05.2023 - 00:44 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 3 Mayıs'ta muradına erdi ve bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturdu. Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ın Marakeş şehrinde birbirlerine 'sonsuza kadar evet' dedi.

SOYADI HAMLESİ

Instagram sayfasının hem ücretli abonelik kısmından, hem de hikayeler bölümünden paylaşımlar yapan 32 yaşındaki Subaşı; nikahın hemen ardından soyadını Alsaloussi olarak değiştirmesiyle de dikkat çekti.

ELBİSESİNE YORUM YAĞDI

Düğün sabahında giydiği elbiseyle objektif karşısında geçen ünlü ismin kısa sürede 62 bine yakın beğeni alan gönderisine; 'Nostaljik gecelik takımı gibi görünüyor', 'Gelinlik bu değil, değil mi?' ve 'Leke tutmaz masa örtüsü değil mi bu?' gibi eleştiriler geldi.

Gündüzü festival gibi geçen düğünde Subaşı, asıl gelinliğini günün akşamında giydi. Subaşı'nın gelinliği ise çok beğenildi. Sırt ve göğüs dekolteli gelinliğiyle dikkat çeken Subaşı'na 'Bu sefer olmuş', 'Sonunda düzgün bir seçim' yorumlar geldi.

BALAYINA GİTTİ

Mohammed Alsaloussi ile Fas'ın Marakeş şehrinde evlenen Şeyma Subaşı, balayı için ise Japonya'yı tercih etti. Ünlü çift, geçtiğimiz gün özel bir uçakla Tokyo'ya uçtu. Subaşı, ultra lüks yolculuğunda çektiği fotoğrafları 2.9 milyon takipçisi Instagram hesabından, 'Balayı' notuyla paylaştı.

Ardından Tokyo'dan pozlarını da yayınlayan fenomen isim, 'Tokyo'da ilk saatlerim, gecenin geç bir vakti. Sokaklarda dolaştım, sabaha karşı 3'te sake ve yeşil çay içip, ekmek yedim' mesajını yazdı. Ünlü ismin balayı gönderilerine, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

BALAYINDA DEPREME YAKALANDILAR

Balayı tatiline Japonya'da devam eden ikili, 6.1 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Subaşı, Tokyo'da kaldığı otelde depreme yakalandığını Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

''SALLANTIYI BAYA HİSSETTİK''

Deprem anlarını 2.9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, ''Şu anda Japonya'da meydana gelen bir başka tipik deprem'' notuyla paylaşan Subaşı, daha sonra yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

6.1 büyüklüğünde deprem oldu. İki dakika öncesinde haber verdiler. Kaldığımız otel başka bir boyut zaten. Baya hissettik. Sallandı, durdu. Olağan bir şey burada.

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