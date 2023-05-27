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Beyaz Gazete
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Fahriye Evcen'e yorum yağdı!

Beş ay önce ikinci kez anne olma heyecanı yaşayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, doğum kilolarından tamamen kurtulup, fit haline kavuştu. Instagram hesabından peş peşe pozlarını paylaşan oyuncunun son haline, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Ekleme: 27.05.2023 - 00:52 Güncelleme: 27.05.2023 - 00:54 / Editör: Ozge Selin
Rol adıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit; ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu 18 Ocak'ta yaşamıştı. İkinci çocuklarına Kerem adını veren ünlü çift, taburcu oldukları hastane çıkışı mutluluklarını basın mensuplarıyla paylaşmıştı.

Fahriye Evcen'e yorum yağdı!

'KARAN MERAKLA KARDEŞİNİ BEKLİYORDU'

Fahriye Evcen, Kerem'in ağabeyi Karan'a çok benzediğini belirtmişti. Özçivit ise kardeşler arasında kıskançlık olup olmadığı sorusuna, 'Karan merakla kardeşini bekliyordu, her gün geldi. Önden kardeşi olacağını söylemiştik. Öyle bir kıskançlık olmadı' cevabını vermişti.

Fahriye Evcen'e yorum yağdı!

Hamilelik sürecinde aldığı kilolar ile gündem olan başarılı oyuncu Fahriye Evcen fazlalıklarından hızla kurtulmaya başlamış, geçtiğimiz haftalarda bir arkadaşının baby shower partisindeki hali çok konuşulmuştu.

Fahriye Evcen'e yorum yağdı!

FİT HALİNE BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

36 yaşındaki Evcen, son olarak 13.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi.

Fahriye Evcen'e yorum yağdı!

Siyah pantolonu ve göbeğini açıkta bırakan bluzuyla objektif karşısına geçen güzel oyuncunun fit hali, sosya medyada gündem oldu.

Fahriye Evcen'e yorum yağdı!

Ünlü ismin kısa sürede 400 bine yakın beğeni alan gönderisine; 'Doğum yapma tarihlerimiz arasında sadece iki ay var. Doğum kilolarınız nerede acaba? Biz bidon gibi geziyoruz, sizinkiler nerede?', 'Tamam da güzellik sen daha yeni doğum yapmadın mı?' ve 'Maşallah, sanki o iki çocuğu ben doğurdum' gibi yorumlar yazıldı.

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