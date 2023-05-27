Fahriye Evcen'e yorum yağdı!

Rol adıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit; ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu 18 Ocak'ta yaşamıştı. İkinci çocuklarına Kerem adını veren ünlü çift, taburcu oldukları hastane çıkışı mutluluklarını basın mensuplarıyla paylaşmıştı.'KARAN MERAKLA KARDEŞİNİ BEKLİYORDU'Fahriye Evcen, Kerem'in ağabeyi Karan'a çok benzediğini belirtmişti. Özçivit ise kardeşler arasında kıskançlık olup olmadığı sorusuna, 'Karan merakla kardeşini bekliyordu, her gün geldi. Önden kardeşi olacağını söylemiştik. Öyle bir kıskançlık olmadı' cevabını vermişti.Hamilelik sürecinde aldığı kilolar ile gündem olan başarılı oyuncu Fahriye Evcen fazlalıklarından hızla kurtulmaya başlamış, geçtiğimiz haftalarda bir arkadaşının baby shower partisindeki hali çok konuşulmuştu.FİT HALİNE BEĞENİ VE YORUM YAĞDI36 yaşındaki Evcen, son olarak 13.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi.Siyah pantolonu ve göbeğini açıkta bırakan bluzuyla objektif karşısına geçen güzel oyuncunun fit hali, sosya medyada gündem oldu.Ünlü ismin kısa sürede 400 bine yakın beğeni alan gönderisine; 'Doğum yapma tarihlerimiz arasında sadece iki ay var. Doğum kilolarınız nerede acaba? Biz bidon gibi geziyoruz, sizinkiler nerede?', 'Tamam da güzellik sen daha yeni doğum yapmadın mı?' ve 'Maşallah, sanki o iki çocuğu ben doğurdum' gibi yorumlar yazıldı.