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Beyaz Gazete
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Eski formuna döndü

İki çocuk annesi Fahriye Evcen, güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Kerem'i kucağına almasından kısa bir süre sonra eski formuna dönen Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ekleme: 27.05.2023 - 16:13 Güncelleme: 27.05.2023 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile olan mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen geçtiğimiz aylarda Kerem adını verdiği ikinci çocuğunu kucağına alarak yeniden anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan güzel oyuncu Fahriye Evcen, doğumdan sonra sıkı bir diyet ve spor programı ile kilolarından kurtuldu. Eski formuna dönen Evcen, sosyal medya paylaşımlarına yenisini ekledi.

Güneşli havanın tadını çıkaran ünlü oyuncu, fit görünümü ile takipçilerinden tam not aldı. İşte oyuncu Fahriye Evcen'in beğeni toplayan o pozları;

Eski formuna döndü

Eski formuna döndü
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