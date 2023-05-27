Bebek'te panik gecesi

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medyada çektiği dans videoları ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Fırat Çelik, geçtiğimiz akşam Bebek'te görüntülendi. Kız arkadaşıyla bir mekânın kapısında beklerken görüntülenen Fırat Çelik, flaşların patlamasıyla bir hayli panik yaşadı.Kız arkadaşı da panik halinde Fırat Çelik'ten uzaklaşırken, basın mensuplarının kendisini çekmemesi için yüzünü gizledi. Çelik ile arkadaşı, sonra tekrar yan yana geldi. Bebek'te çiçekçilerin çiçek uzatmasına gülümseyerek karşılık veren Çelik, ardından gizemli kız arkadaşıyla mekâna geri girdi.