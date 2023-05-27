  • USD: 19,95 - 19,99
  • EURO: 21,43 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bebek'te panik gecesi

Ünlü oyuncu Fırat Çelik, önceki akşam kız arkadaşıyla Bebek'te objektiflere yansıdı. Muhabirleri karşısında gören Fırat Çelik, şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncu, panik halleri ile dikkat çekti.

Ekleme: 27.05.2023 - 16:21 Güncelleme: 27.05.2023 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medyada çektiği dans videoları ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Fırat Çelik, geçtiğimiz akşam Bebek'te görüntülendi. Kız arkadaşıyla bir mekânın kapısında beklerken görüntülenen Fırat Çelik, flaşların patlamasıyla bir hayli panik yaşadı.

BASIN MENSUPLARININ KENDİSİNİ ÇEKMEMESİ İÇİN YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Kız arkadaşı da panik halinde Fırat Çelik'ten uzaklaşırken, basın mensuplarının kendisini çekmemesi için yüzünü gizledi. Çelik ile arkadaşı, sonra tekrar yan yana geldi. Bebek'te çiçekçilerin çiçek uzatmasına gülümseyerek karşılık veren Çelik, ardından gizemli kız arkadaşıyla mekâna geri girdi.

Bebek'te panik gecesi

Bebek'te panik gecesi

Bebek'te panik gecesi
Başkan Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara sesleniyor
Kılıçdaroğlu, HDP ile mutabakata vardı... Suriye’de öz yönetim bölgesi oluşturacaklar
Başkan Erdoğan, Adnan Menderes'in Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
Fransız gazeteciden çaresizlik itirafı! ‘Askeri gücümüz acınacak halde, Erdoğan’a karşı Latin gücü kurmalıyız!’
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bunların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir
PKK'dan Kılıçdaroğlu için son çağrı: İyice çığırından çıktılar!
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Milli tren ilk kez yolcu taşımaya başlıyor
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Korkunç bir yenilgi psikolojisi!
İşte Gabar petrolü! Yeni müjdeler de geliyor...
Economist ağız değiştirdi: Erdoğan seçimi kazanmaya hazırlanıyor
Kemal Kılıçdaroğlu skandal söylem! Başkan Erdoğan'a oy verenlere hakaretler yağdırdı
Başkan Erdoğan 'sensiz olmaz' diyerek seslendi: Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim
HDP ihanet ittifakını itiraf etti: Esas olan Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlerdir
Siyasi tarihte böyle dönüş görülmedi! Kılıçdaroğlu, 2.5 ayda en soldan en sağa savruldu
CHP'de parti içi muhalefet harekete geçti: 24 milletvekili Muharrem İnce için kazan kaldırıyor
Bakan Bozdağ'dan kira artışı düzenlemesi açıklaması: Çalışma tamamlanmış durumda
700 üniversiteli öğrenci topluluğu seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek: Bizlere ücretsiz eğitim hakkı tanıyanlardan yanayız
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yapay bir milliyetçilik dili kullanıyor
Diyarbakırlı amca milyonları duygulandırdı: Erdoğan canımın bir parçasıdır
Bu kez tutmadı! YouTube 'hikayeler' özelliğini kaldırıyor

Bu kez tutmadı! YouTube 'hikayeler' özelliğini kaldırıyor

Havada dehşet! Uçağın kapısı açıldı...

Havada dehşet! Uçağın kapısı açıldı...

Dünyanın gözü Türkiye'de: Hem gece hem gündüz istihbarat sağlıyor gören ülkesine istiyor

Dünyanın gözü Türkiye'de: Hem gece hem gündüz istihbarat sağlıyor gören ülkesine istiyor

WhatsApp'a çok konuşulacak yeni özellik! Kullanıcı adı devri başlıyor

WhatsApp'a çok konuşulacak yeni özellik! Kullanıcı adı devri başlıyor

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor