Yavuz Bingöl ikinci kez torun sevinci yaşadı...

Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Mert Yüncü ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti. Çift, 2020 yılında Aslan ismini verdikleri çocuklarını kucaklarına alarak ilk kez anne - baba olmanın sevincini yaşamıştı.''HAYATIMIZA HOŞ GELDİN''Mert Yüncü ile Türkü Bingöl'ün ikinci çocukları 19 Mayıs günü dünyaya gözünü açtı. İkili kızlarına Masal adını verdi. Türkü Bingöl, doğum sonrası bebeğiyle ilk karelerini Instagram sayfasından, ''19.05.23. Hayatımıza hoş geldin Masal kızım'' notuyla paylaştı.YAVUZ BİNGÖL İLE TORUNUNDAN İLK POZTürkü Bingöl, kızı Masal ve babası Yavuz Bingöl'ün birlikte çekilen karesine de ''Dede günü'' notunu düştü. İkinci torununu kucağına alan 58 yaşındaki sanatçının mutluluğu gözlerinden okundu.Yavuz Bingöl, torunuyla karesini, Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.SEVGİLİSİYLE ROMANTİK PAYLAŞIMÖte yandan; Yavuz Bingöl, üç yıldır birlikte olduğu peyzaj mimarı sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ile geçtiğimiz günlerde romantik bir paylaşıma imza atmıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden sanatçı, sevgilisiyle pozuna şu notu düşmüştü:Canım sevgilim, hayatımızın geri kalanını birlikte sürdürmeyi nasip etsin Allah inşallah. İyi ki varsın. Daima sevgi, saygı bizimle olsun.