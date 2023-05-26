Ünlü çiftin kızları Eftelya iki yaşına bastı

2011-2018 yılları arasında yayımlanan 'Beni Affet' dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Deniz Evin (39) ile Gaye Turgut (35), 2013 yılında hayatını birleştirmişti.İLK KEZ ANNELİK HEYECANI YAŞADI2021 yılının mart ayında Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Gaye Turgut Evin altı aylık hamile olduğunu müjdelemiş ve bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Güzel oyuncu, mayıs ayında ise bebeğini dünyaya getirmişti. Çift, kızlarına Eftelya adını vermişti."BAHTIN, ÖMRÜN GÜZEL OLSUN KIZIM"Mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Gaye Turgut Evin, doğumdan bir karesini paylaşarak fotoğrafa, "Ailemize güzel kızımız Eftalya katıldı.. Bahtın, ömrün, güzel olsun kızım. Vatana, millete hayırlı bir evlat ol. Ömrün boyunca adaletli, vicdanlı ol... Hüseyinlerin yanında Yezitlerin karşısında ol..." notunu düşmüştü.''HAYATIMIZA NEŞE GETİRDİN''Oyuncu çiftin kızları Eftalya iki yaşına bastı. Doğum gününe ait renkli fotoğrafları sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmeyen Deniz Evin, eşi ve kızıyla olan pozuna şu notu düştü:İyi ki doğdun gözümüzün bebeği. Hayatımıza neşe getirdin, nefes oldun bedenimize. Ömrün hep güzel olsun, Allah ayağına taş değdirmesin kalbim.