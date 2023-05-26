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Kızlarıyla ilk Çeşme tatili

9 Eylül 2022'de kızı Jan Asya'yı kucağına alarak ilk kez baba olmanın mutlululuğunu yaşayanünlü oyuncu Barış Arduç, Levent'te görüntülendi. Daha önce "Tek ilgilendiğim şey kızım" açıklamasını yapan ünlü oyuncu, "Bu yaz tatil yapacağız. Yine Çeşme’ye gideceğiz" dedi.

Ekleme: 26.05.2023 - 09:24 Güncelleme: 26.05.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç, 29 Temmuz 2020'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu.

BİR KIZLARI VAR

Mutlu birliktelikleri süren Özay ve Arduç, geçtiğimiz yıl da kızlarını kucaklarına almıştı. Çerkes olan Gupse Özay, 9 Eylül'de dünyaya gelen kızına Jan Asya ismi vermişti. Jan, TDK'da 'Atak, çevik, becerikli, çalışkan, asil soylu bir aileden gelen...'
anlamına geliyor.

'EVLENDİKTEN SONRA HAYATIMDA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ'

Arduç, ayrıca daha önce, 'Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. Yedi yıldır beraberiz, evlilik bizim için sembolik bir şey oldu. Değişen bir şey yok' şeklinde konuşmuştu.

'TEK İLGİLENDİĞİM ŞEY KIZIM'

Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına, 'Şu an herhangi bir proje yok. Zaten seçim sürecindeyiz. Biliyorsunuz bir kızım oldu. Tek ilgilendiğim şey kızım' ifadelerini kullanmıştı.

'EVDE BENİ BEKLİYORLAR'

Arduç, geçtiğimiz akşam Levent'te trafikte görüntülendi. Basın mensuplarının röportaj talebini kurmayan oyuncu “Arkadaşlar ile Mustafa Aksakallı'nın mekanındaydık. Şimdi de evime gidiyorum. Dizi - ev arası mekik dokuyorum. Gupse ve kızımız Jan Asya da gayet iyiler. Evde beni bekliyorlar' dedi.

'BU YAZ TATİL YAPACAĞIZ'

Muhabirlerin “Kızınız doğduktan sonra bir yaz tatili olur mu ailecek?” sorusuna Arduç “Bu yaz tatil yapacağız. Yine Çeşme'ye gideceğiz' dedi.

Kızlarıyla ilk Çeşme tatili
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