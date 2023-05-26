Kızlarıyla ilk Çeşme tatili

'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç, 29 Temmuz 2020'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu.Mutlu birliktelikleri süren Özay ve Arduç, geçtiğimiz yıl da kızlarını kucaklarına almıştı. Çerkes olan Gupse Özay, 9 Eylül'de dünyaya gelen kızına Jan Asya ismi vermişti. Jan, TDK'da 'Atak, çevik, becerikli, çalışkan, asil soylu bir aileden gelen...'anlamına geliyor.Arduç, ayrıca daha önce, 'Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. Yedi yıldır beraberiz, evlilik bizim için sembolik bir şey oldu. Değişen bir şey yok' şeklinde konuşmuştu.Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına, 'Şu an herhangi bir proje yok. Zaten seçim sürecindeyiz. Biliyorsunuz bir kızım oldu. Tek ilgilendiğim şey kızım' ifadelerini kullanmıştı.Arduç, geçtiğimiz akşam Levent'te trafikte görüntülendi. Basın mensuplarının röportaj talebini kurmayan oyuncu “Arkadaşlar ile Mustafa Aksakallı'nın mekanındaydık. Şimdi de evime gidiyorum. Dizi - ev arası mekik dokuyorum. Gupse ve kızımız Jan Asya da gayet iyiler. Evde beni bekliyorlar' dedi.Muhabirlerin “Kızınız doğduktan sonra bir yaz tatili olur mu ailecek?” sorusuna Arduç “Bu yaz tatil yapacağız. Yine Çeşme'ye gideceğiz' dedi.