İddialar karşısında sessizliğini bozdu!

Defne Samyeli ile Sinan Akçıl hakkında aşk dedikoduları çıkmıştı. Defne Samyeli, Sinan Akçıl ile haklarında çıkan dedikodulara cevap verdi. Ünlü isim aynı zamanda kızı Derin Talu'nun darp olayı hakkında da konuştu.

Defne Samyeli'nin ismi bir süredir müzisyen Sinan Akçıl ile anılıyor. Eski spiker Defne Samyeli, haklarında çıkan bu iddialar ile ilgili sessizliğini bozdu. tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre; Defne Samyeli, Sinan Akçıl dışında kızı Derin Talu ile ilgili de konuştu.



DEFNE SAMYELİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU



Sinan Akçıl katılmış olduğu bir programda, "1-2 ay öyle bir muhabbetimiz oldu. Ondan sonra kestik bir anda görüşmeyi " açıklamasını yapmıştı. Defne Samyeli konu ile ilgili olarak, "Müzik birlikteliğinden bahsediyordur o" karşılığını verdi.



Kızı Derin Talu'nun darp edilmesi ve dava durumu hakkında ise, "Yargı süreci şu an devam ediyor" cevabını verdi.



