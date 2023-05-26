Hazar Ergüçlü'den ilan-ı aşk!

2018 yılında aşk yaşamaya başlayan, aralarındaki 19 yaş fark nedeniyle sıkça adlarından söz ettiren Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, geçtiğimiz aralık ayında yollarını ayırmıştı. Çiftin ayrılık nedeninin fikir ayrılıkları olduğu öğrenilmişti.'AYRILIKLAR DA SEVDAYA DAHİL'Ayrılık haberlerini doğrulayan güzel oyuncu, 'Evet, Onur Ünlü ile yollarımızı ayırdık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 'Beş yıllık bir yıpranma yaşandı' diyebiliriz. Hala her şeyim, ailemden birisi gibi ama ayrılıklar da sevdaya dahil' ifadelerini kullanmıştı.'OLMAYINCA OLMUYOR'Yönetmen Onur Ünlü ise 'Olmayınca olmuyor, bunun özel bir sebebi yok. Bir araya gelerek karar verdik” açıklamasını yapmıştı.ÜNLÜ YÖNETMENİ ÇABUK UNUTTUYaklaşık beş yıllık ilişkisi sürpriz şekilde sona eren ünlü oyuncunun ayrılık acısı kısa sürdü. Hazar Ergüçlü, oyuncu sevgilisi Ece Ertez'den kısa süre önce ayrılan Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açtı.SEVGİLİSİYLE İLK KAREÜnlü çift, geçtiğimiz günlerde Asmalı Mescit'te bir mekânda baş başa yemek yemişti. Gece boyunca romantik anlar yaşayan çift, çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırış etmemişti. Sevgililer, yemeğin ardından mekândan el ele ayrılmıştı. Çiftin birlikte ilk pozlarını, dostları Mesut Adlin sosyal medya hesabından paylaşmıştı.TAZE AŞIKLARDAN MUTLULUK POZUHazar Ergüçlü sosyal medyada aşka geldi. Ünlü oyuncu kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Kutay Soyocak ile fotoğrafını, üç milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasının hikaye bölümünden paylaşarak birlikteliklerini gözler önüne serdi. Ergüçlü'nün sevgilisiyle mutluluk pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Ergüçlü ve Soyacak, müzisyen arkadaşları Efe Demiral'ın yaptığı bu paylaşımına da kendi Instagram sayfalarının hikaye bölümünde yer verdiler.