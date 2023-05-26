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Hazar Ergüçlü'den ilan-ı aşk!

Yönetmen Onur Ünlü (50) ile yaklaşık beş yıllık ilişkisi geçtiğimiz aralık ayında sona eren Hazar Ergüçlü (31), Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Güzel oyuncu, sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını ilan etti ve mutluluklarını da gözler önüne serdi.

Ekleme: 26.05.2023 - 01:13 Güncelleme: 26.05.2023 - 01:17 / Editör: Ozge Selin
2018 yılında aşk yaşamaya başlayan, aralarındaki 19 yaş fark nedeniyle sıkça adlarından söz ettiren Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, geçtiğimiz aralık ayında yollarını ayırmıştı. Çiftin ayrılık nedeninin fikir ayrılıkları olduğu öğrenilmişti.

Hazar Ergüçlü'den ilan-ı aşk!

'AYRILIKLAR DA SEVDAYA DAHİL'

Ayrılık haberlerini doğrulayan güzel oyuncu, 'Evet, Onur Ünlü ile yollarımızı ayırdık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 'Beş yıllık bir yıpranma yaşandı' diyebiliriz. Hala her şeyim, ailemden birisi gibi ama ayrılıklar da sevdaya dahil' ifadelerini kullanmıştı.

Hazar Ergüçlü'den ilan-ı aşk!

'OLMAYINCA OLMUYOR'

Yönetmen Onur Ünlü ise 'Olmayınca olmuyor, bunun özel bir sebebi yok. Bir araya gelerek karar verdik” açıklamasını yapmıştı.

Hazar Ergüçlü'den ilan-ı aşk!

ÜNLÜ YÖNETMENİ ÇABUK UNUTTU

Yaklaşık beş yıllık ilişkisi sürpriz şekilde sona eren ünlü oyuncunun ayrılık acısı kısa sürdü. Hazar Ergüçlü, oyuncu sevgilisi Ece Ertez'den kısa süre önce ayrılan Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açtı.

Hazar Ergüçlü'den ilan-ı aşk!

SEVGİLİSİYLE İLK KARE

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Asmalı Mescit'te bir mekânda baş başa yemek yemişti. Gece boyunca romantik anlar yaşayan çift, çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırış etmemişti. Sevgililer, yemeğin ardından mekândan el ele ayrılmıştı. Çiftin birlikte ilk pozlarını, dostları Mesut Adlin sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Hazar Ergüçlü'den ilan-ı aşk!

TAZE AŞIKLARDAN MUTLULUK POZU

Hazar Ergüçlü sosyal medyada aşka geldi. Ünlü oyuncu kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Kutay Soyocak ile fotoğrafını, üç milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasının hikaye bölümünden paylaşarak birlikteliklerini gözler önüne serdi. Ergüçlü'nün sevgilisiyle mutluluk pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ergüçlü ve Soyacak, müzisyen arkadaşları Efe Demiral'ın yaptığı bu paylaşımına da kendi Instagram sayfalarının hikaye bölümünde yer verdiler.

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