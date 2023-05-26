Cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu!

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da tedavi gördüğü özel bir hastanede, dün hayatını kaybetti. Bozkurt İlham Gencer'in ölüm haberini, oğlu şarkıcı Bora Gencer, sosyal medya hesabından duyurdu.''KEŞKE ELİMİZDEN FAZLASI GELEBİLSEYDİ''Gencer yaptığı paylaşımda, 'Babam Türkiye'nin babası, benim canım varlığımın sebebi, dünya iyisi insan, adam gibi adam Bozkurt İlham Gencer'i kaybettik. Gereken bilgileri daha sonra vereceğim. Büyük üzüntü içerisindeyiz, çok uğraştık, çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi' ifadelerini kullandı.AJDA PEKKAN'DAN 'İLHAM GENCER' PAYLAŞIMIÜnlü şarkıcı Ajda Pekkan, Bozkurt İlham Gencer'in vefatının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Pekkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Canım ustam, çok değerli hocam, ilk sahnemin duayeni… Sevgili İlham Gencer, ruhun şad olsun, ışıklar içinde uyu.CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİBodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, sabah cenazeyi özel hastaneden alarak morga kaldırdı. Cenaze daha sonra saat 17.30'da Bodrum- Milas Havalimanı'na getirildi. Cenaze, 18.30 uçağıyla İstanbul'a gönderildi.CUMA GÜNÜ DEFNEDİLECEKÖte yandan; Gencer'in yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.Konu ile ilgili Instagram sayfasından bir açıklama yapan Bora Gencer, ''Sevgili arkadaşlarım, arayan, soran, düşünen, babamla anısı olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) yarın AKM'de (Atatürk Kültür Merkezi), saat 10:00'da bir tören düzenliyor. Sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda öğle namazına müteakiben babamı defnedeceğiz. Herkesten Allah razı olsun'' ifadelerini kullandı.İLHAM GENCER KİMDİR?Gencer, 30 Ağustos 1922 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müziğe ilk kez 1931 yılında annesinden aldığı derslerle ve evlerindeki konsol piyanoyu çalarak başladığını belirten Gencer, başkaca bir müzik eğitimi almadığını bu nedenle aslında nota bilmediğini, doğaçlama çalıp söylediğini bir röportajında söylemiştir. İlk bestesi olan 'İlham Vals'i de beş yaşındayken besteledi ve ilk konserini de yine beş yaşındayken Saray Sineması'nda verdi.1943'te 'Beyoğlu Erkek Lisesi'nden mezun olan İlham Gencer, Halk Evleri'nde müzik yaşamına amatör olarak başladı. 1944 yılında müziğe Beyoğlu'nda profesyonel olarak devam etti. Dönemin ilk yerli caz grubunda piyanoda İlham Gencer, trompette Badi Kemal, klarnette Mehmet Akter, vokalde Türkan Pasiner yer alıyordu. Başka bir müzik grubunu da 1949 yılında oluşturdu. İstanbul Radyosu'nda 1949'dan 1963'e kadar program yaptı. 1950'lerde Amerikalı şarkıcı Eartha Kitt'e 'Kâtibim' şarkısını öğretti. Diğer bir adı da 'Üsküdar'a Gider İken' olan şarkı dünya çapında hit oldu. 1960 yılında İstanbul Şişli'de kendisine ait olan 'Çatı Kulübü'nü açtı. Bu kulüpte birçok şarkıcıyı müzik dünyasına o kazandırdı, bazı şarkıcıların da kendi üsluplarını ortaya çıkarmalarına fırsat tanıdı.Gencer, 1961 yılında 'Çatı Kulübü'nde Lübnan asıllı Fransız şarkıcı Bob Azzam'ın o yıl dünyada meşhur ettiği 'C'est écrit dans le Ciel' adlı şarkıyı Fecri Ebcioğlu'nun yazdığı eğlenceli sözlerle Türkçe olarak seslendirdi. Bu parça Türkçe söylenmiş ilk pop şarkısıydı. Artık 'Bak Bir Varmış Bir Yokmuş' adını alan bu şarkı ilk olarak 78 devirli taşplak formatında, daha sonra da 45'lik vinil plak olarak yayınlandıktan sonra ülke çapında büyük bir ilgiyle karşılandı. Böylece 'Bak Bir Varmış Bir Yokmuş' Türkiye'de on yıl kadar sürecek olan 'aranjman' müzik akımını başlatan şarkı olarak Türk pop tarihine geçti.İlham Gencer Hürriyet gazetesi tarafından 1965 yılında ilk kez düzenlenen 'Altın Mikrofon' yarışmasında 'Zamane Kızları' adlı şarkısıyla ilk 10'a girdi. İlham Gencer 1953'te şarkıcı Ayten Alpman'la evlendi 1961'de ayrındılar. İkinci evliliği ise Necla Gencer'le oldu. Bora Gencer, Ayşe Gencer ve İlhan Gencer adlı çocukları da müzikle ilgilendi.“İstanbul'un Güzelliklerini Koruma ve Yaşatma Derneği”ni kuran Gencer, 24 Mayıs 2023 tarihinde Bodrum'da yaşamını yitirdi.