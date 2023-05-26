Büşra Pekin'in zayıflama sırları ortaya çıktı!

Büşra Pekin vermiş olduğu kilolar ile sıklıkla gündeme geliyor. İmajını değiştiren ve adeta bambaşka bir Büşra olan başarılı oyuncu, kilo verme süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Büşra Pekin, yeni görüntüsünden memnun olduğunu belirtti ve zayıflama sürecinde uyguladığı tarifi belirtti.- Düzenli spor yapıyor- Tatlıyı azalttı- Şekerli ve gazlı içecek kullanımını bıraktı- Abur cuburdan kaçınıyorÜnlü oyuncu aynı zamanda Ketojenik Diyet'in de zayıflama sürecinde etkili olduğunu belirtti.Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Pekin, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler 1 ekibi ile tanınmıştı. Pekin son olarak, Yıldız De Bana adlı yarışma programında jüri üyeliği yapmıştı.