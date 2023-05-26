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Beyaz Gazete
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Büşra Pekin'in zayıflama sırları ortaya çıktı!

Büşra Pekin zayıflama sırları ile gündemde. Verdiği kilolar ile imajını baştan aşağı değiştiren başarılı oyuncu, nasıl zayıfladığını anlattı. Büşra Pekin, Ketojenik Diyet'in de zayıflamasında etkili olduğunu belirtti.

Ekleme: 26.05.2023 - 09:15 Güncelleme: 26.05.2023 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Büşra Pekin vermiş olduğu kilolar ile sıklıkla gündeme geliyor. İmajını değiştiren ve adeta bambaşka bir Büşra olan başarılı oyuncu, kilo verme süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Büşra Pekin, yeni görüntüsünden memnun olduğunu belirtti ve zayıflama sürecinde uyguladığı tarifi belirtti.

BÜŞRA PEKİN'İN ZAYIFLAMA SIRLARI ORTAYA ÇIKTI

- Düzenli spor yapıyor

- Tatlıyı azalttı

- Şekerli ve gazlı içecek kullanımını bıraktı

- Abur cuburdan kaçınıyor

Ünlü oyuncu aynı zamanda Ketojenik Diyet'in de zayıflama sürecinde etkili olduğunu belirtti.

BÜŞRA PEKİN HAKKINDA

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Pekin, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler 1 ekibi ile tanınmıştı. Pekin son olarak, Yıldız De Bana adlı yarışma programında jüri üyeliği yapmıştı.

Büşra Pekin'in zayıflama sırları ortaya çıktı!
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