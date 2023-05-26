Burcu Biricik final yemeğinde coştu

Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve çok ses getiren dizinin ekibi, önceki akşam İstanbul’daki bir mekanda bir araya geldi.Kanal D ve OGM Pictures’ın yöneticilerinin de yer aldığı yemekte oyuncular ve set ekibi, üç sezonun yorgunluğunu birlikte attı.Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Selma Ergeç’in yanı sıra diğer oyuncular da katıldı.Ekip arkadaşlarıyla bütün gece dans edip eğlenen Burcu Biricik, yerine oturmadı.