Yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi

2015 Türkiye üçüncü güzeli Hazal Subaşı, bir dönem Erkan Meriç ve Rıza Kocaoğlu’yla aşk yaşamıştı. Subaşı'nın aşkla ilgili yorumu dikkat çekmişti:Kendi kafamdaki aşka inanıyorum. Hemen aşk olabileceğine de inanmıyorum. Emek verilen bir şey olması lazım, giderek oluşacağına ve o kadar kolay bir şey olmadığına inanıyorum. Her yerde ‘Aşk, aşk’ diyoruz, derinliği gitti. Çok dile düştü.Karşı cinste seni en çok ne etkiler?" sorusunu "Benimle ve başkalarıyla kurduğu iletişim, düşünceli olması, pozitif olması ve kendine güvenmesi etkiler" şeklinde cevaplayan Subaşı, aşkla ilgili olarak da şu ifadeleri kullanmıştı:İlişkinin başlarında hayatımda büyük bir yer kaplıyor aslında. Sonrasında yavaş yavaş rayına oturtabiliyorum her şeyi ve dengeyi buluyorum.Adını Rıza Kocaoğlu ile yaşadığı aşkla duyuran Hazal Şubaşı, önceki gece yeni sevgilisi Atakan Başsavcı ile Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan sevgililer, kısa süreli panik yaşadı.Şubaşı'nın erkek arkadaşı yaşadığı şok ile ''Kamera bizi mi çekiyor?'' diye kendi kendine konuşmaya başladı. Gazetecilerle sohbet eden Şubaşı, "İlişkimiz daha çok yeni. Bir aydır birlikteyiz. Her şey çok güzel gidiyor" diyerek, sevgilisiyle gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.