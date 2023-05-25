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Pınar Altuğ'un sahte hesap isyanı!

'Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ ve 14 yıllık eşi Yağmur Atacan, geçtiğimiz sahte Instagram hesapları nedeniyle sorun yaşamaya başlamıştı. Son olarak Twitter'da adına hesap açılan Altuğ, Instagram sayfasından sahte hesabı ifşa ederek; adeta ateş püskürdü.

Ekleme: 25.05.2023 - 09:32 Güncelleme: 25.05.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Pınar Altuğ'un 2008'de dünyaevine girdiği eşi Yağmur Atacan'ın başı, geçtiğimiz sene sahte Instagram hesaplarıyla derde girmişti. Atacan adına sahte hesaplar açıldığını takipçileriyle paylaşan Altuğ, bunu yapan kişiye isyan etmişti.

Sahte hesabın ekran görüntüsünü paylaşarak, Yağmur Atacan'ın gerçek hesabının kullanıcı adını veren Altuğ, şu mesajı yazmıştı:

Dünkü kişi bu sefer de bu hesabı açıp Yağmur'un gerçek hesabını rapor ettirmeye çalışıyor! Lütfen bu tip hesaplardan gelen mesajlara aldırış etmeyin, linklere tıklamayın. Yağmur'un tek ve geçerli hesabı bu.

"TAKTI KAFAYI!"

Atacan da sahte hesabı takipçilerine göstererek, "Benim kullanıcı adımda 'G' yok arkadaşlar. Hesaplarınızı kaptırmayın. Taktı kafayı!" ifadelerin kullanmıştı.

"ŞİMDİ HUKUK YOLUYLA HESAPLAŞMA VAKTİ"

Ünlü çiftten şimdi de Pınar Altuğ adına sahte hesap açıldı. 1.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından adını kullanarak tweet atan bir kullanıcıyı ifşa eden ünlü isim, olayı mahkemeye taşıyacağını duyurdu.

Pınar Altuğun sahte hesap isyanı Hesabını vereceksiniz
"Şimdi mesela benim böyle bir hesabım yok, ama kendini bilmez birileri kafasına göre benim ismimle hesap açıp, istediği gibi yazıyor" diyen oyuncu, şöyle yazdı:

Başka kendini bilmezler de buna yorum yapıyor! Şimdi hukuk yoluyla hesaplaşma vakti. Yok öyle kafana göre davranmak! Hesabını vereceksiniz.

Pınar Altuğ'un sahte hesap isyanı!

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