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Özcan Deniz'in eşinden gelinlikli yeni pozlar...

Özcan Deniz'in, 20 Ocak'ta sürpriz şekilde nikah masasına oturduğu İranlı modacı Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yeni karelerini yayınladı. Dadgar, nikah sonrası düzenledikleri after party'de giydiği mini gelinliğiyle verdiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ekleme: 25.05.2023 - 01:18 Güncelleme: 25.05.2023 - 01:31 / Editör: Ozge Selin
Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 15 aylık evliliğinini 2019 yılında olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, kısa bir süre sonra modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Özcan Deniz'in eşinden gelinlikli yeni pozlar...

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

51 yaşındaki şarkıcı, 20 Ocak'ta sürpriz şekilde kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar ile hayatını birleştirmişti. Samar Dadgar, evlilik haberlerinin yayılmasının ardından gelinlikli bir pozunu paylaşmış ve şu mesajı yazmıştı:

Seni seçiyorum... Ve tekrar, tekrar seni seçeceğim! Hiç duraksamadan, şüphe etmeden her kalp atışında... Seni seçmeye devam edeceğim! Ve yüzlerce dünyada yüzlerce hayat içinde, gerçekliğin her türlüsünde seni seçerdim. Seni bulurdum kocam.

Özcan Deniz'in eşinden gelinlikli yeni pozlar...

ANNESİ NİKAHA KATILMADI

Özcan Deniz'in bu evliliğe karşı çıkan ve daha önce konuyla alakalı, 'İstemiyorum' yorumunu yapan annesi Kadriye Deniz, düğün törenine katılmamıştı. Deniz, geçtiğimiz aylarda, 'Oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?' sorusuna şu yanıtı vermişti:

Özcan da duysun bunu; evlenmesini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Kız arkadaşıyla mutluluklar diliyorum. Ama illa nikah masasına mı oturmak lazım? Belki böyle konuşmam kız arkadaşının gücüne gidebilir, bilmiyorum. Ama istemiyorum.

Özcan Deniz'in eşinden gelinlikli yeni pozlar...

''AİLE ARASINDA KALACAKTIR''

Çift, balayı için Dubai'yi tercih etmişti. Balayı dönüşü havalimanında görüntülenen Özcan Deniz, Deniz, annesinin bu evliliği istememesi ve nikaha katılmamasıyla ilgili sorulara; 'Ailevi sorunlarımız aile arasında kalıyor ve kalacaktır. Teşekkür ederiz arkadaşlar' cevabını vermişti.

Özcan Deniz'in eşinden gelinlikli yeni pozlar...

''SEN BENİM KALBİMSİN''

Samar Dadgar, geçtiğimiz günlerde ise 51 yaşına basan eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutlamıştı. Dadgar, Deniz ile karelerine kalp emojisiyle birlikte 'Sen benim kalbimsin haberin var mı?' notunu düşmüştü.

Özcan Deniz'in eşinden gelinlikli yeni pozlar...

AFTER PARTY'DE GİYDİĞİ GELİNLİĞİ TAM NOT ALDI

Özcan Deniz'le mutlu birlikteliği devam eden Samar Dadgar, geçtiğimiz günlerde 191 bin takipçili Instagram hesabından nikah pozlarını yayınlamıştı. Genç modacı şimdi de nikah sonrası after party'de giydiği mini gelinliğiyle verdiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Özcan Deniz'in eşinden gelinlikli yeni pozlar...

Straplez saten gelinliğini, inci kolye ve beyaz spor ayakkabılarıyla kombinleyen Dadgar'ın tarzı takipçilerinden tam not aldı. İranlı modacının karelerine kısa sürece binlerce yorum yağdı.

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