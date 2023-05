Merve Dizdar'dan Cannes tarzını eleştirenlere yanıt!

Bu yıl 76'ıncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'nin beşinci gününde, Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filmi dünya prömiyerini yaptı. Filmin prömiyerine Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan ile birlikte oyuncular Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam ve Nalan Kuruçim de katıldı.DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDIGösterim bittikten sonra, büyük beğeni toplayan 197 dakikalık film on bir dakika boyunca ayakta alkışlandı. Variety Yazarı Guy Lodge, 'Kuru Otlar Üstüne' filminin Nuri Bilge Ceylan'ın önceki filmlerinin önüne geçtiği yorumunda bulundu.UÇAĞA ALINMADIFestivalin Ana Yarışma'sında 'Altın Palmiye' için yarışan filmin başrollerinde yer alan Merve Dizdar, Türkiye'ye dönerken uçağa alınmadı. Fransa'dan Türkiye'ye dönüşte uçağa alınmayınca isyanını sosyal medyadan dile getiren oyuncu şu ifadeleri kullandı:Sete yetişmek üzere Cannes Film Festivali'nden ayrılıp 2 saat önce Nice havalimanına geldim. 24 saattir check in yapmaya çalıştığım uçak overbooked (çifte rezervasyon) olduğu için uçağa alınmadım. Yarın sabah setim var ve uçamadım. Bu durumda olan 4 kişi daha var. Bu nasıl açıklanır?KIYAFETİNE YORUM YAĞDIÖte yandan; Cannes kırmızı halısında boy gösteren Merve Dizdar'ın kıyafet seçimi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yapılan olumsuz eleştiriler üzerine ünlü oyuncu, 929 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından bir açıklamada bulundu.''BENİM ADIMA BU KADAR ÜZÜLMEYİN''Yapılan yorumların hepsini okuduğunun altını çizen ve kendisi için üzülen hayranlarına üzülmemelerini söyleyen Dizdar, şu ifadeleri kullandı:Birazdan Cannes'da giydiğim kıyafetin videosunu koyacağım. O kadar güzeldi ki. Niye bunu söylüyorum? Çünkü yorumlarınızı okudum. O kadar çok 'İğrenç, rezil, rüküş, berbat bir seçim' gibi yorumlar gelmiş ki. Bayılırım rüküşlüğe. Aşırı üzülmüşsünüz, üzülmeyin. Ben çok mutluyum. Benim adıma bu kadar üzülmeyin. Ben iyiyim, keyfim yerinde.''Bu tartışmaya kapalı bir konu'' diyen 36 yaşındaki oyuncu, açıklamalarının devamında ise şunları söyledi:Bu tartışmaya kapalı bir konu. Çünkü beni böyle kabul etmek zorundasınız. Ya beni böyle sevip kabul edeceksiniz ya da beni sevmeyeceksiniz. Ben böyle seviyorum. Siz olsanız daha şık, müthiş olabilirsiniz. Ben kendimi böyle iyi hissettim. İçinde çok iyi hisettim. Benim için bu daha önemli. Ben çocukluğumdan beri böyleyim. Her güzel bir şeyin içinde böyle tuhaf bir şey yapmak isterim. Beni böyle kabul edeceksiniz. İçinde olduğum bütün kıyafetlerde çok mutlu hissettim. Yorulmayın boşuna. Başka işiniz gücünüz vardır. 'Niye yaptın kızım bunu kendine?' gibi yorumlar da var. Size kurban olurum, çok tatlısınız. Berbat olduğumu söylediniz ama ben mutluyum. Berbat olduğumu söylediniz, o bende. Birbirimizi böyle kabul edelim.