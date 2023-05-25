  • USD: 19,86 - 19,90
  • EURO: 21,40 - 21,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merve Dizdar'dan Cannes tarzını eleştirenlere yanıt!

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminin kadrosunda yer alan Merve Dizdar, Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'nde giydiği kıyafet seçimiyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından peş peşe yayınladığı videolarla yapılan olumsuz eleştirilere yanıt verdi.

Ekleme: 25.05.2023 - 01:08 Güncelleme: 25.05.2023 - 01:13 / Editör: Ozge Selin
Bu yıl 76'ıncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'nin beşinci gününde, Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filmi dünya prömiyerini yaptı. Filmin prömiyerine Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan ile birlikte oyuncular Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam ve Nalan Kuruçim de katıldı.

Merve Dizdar'dan Cannes tarzını eleştirenlere yanıt!

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Gösterim bittikten sonra, büyük beğeni toplayan 197 dakikalık film on bir dakika boyunca ayakta alkışlandı. Variety Yazarı Guy Lodge, 'Kuru Otlar Üstüne' filminin Nuri Bilge Ceylan'ın önceki filmlerinin önüne geçtiği yorumunda bulundu.

Merve Dizdar'dan Cannes tarzını eleştirenlere yanıt!

UÇAĞA ALINMADI

Festivalin Ana Yarışma'sında 'Altın Palmiye' için yarışan filmin başrollerinde yer alan Merve Dizdar, Türkiye'ye dönerken uçağa alınmadı. Fransa'dan Türkiye'ye dönüşte uçağa alınmayınca isyanını sosyal medyadan dile getiren oyuncu şu ifadeleri kullandı:

Sete yetişmek üzere Cannes Film Festivali'nden ayrılıp 2 saat önce Nice havalimanına geldim. 24 saattir check in yapmaya çalıştığım uçak overbooked (çifte rezervasyon) olduğu için uçağa alınmadım. Yarın sabah setim var ve uçamadım. Bu durumda olan 4 kişi daha var. Bu nasıl açıklanır?

Merve Dizdar'dan Cannes tarzını eleştirenlere yanıt!

KIYAFETİNE YORUM YAĞDI

Öte yandan; Cannes kırmızı halısında boy gösteren Merve Dizdar'ın kıyafet seçimi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yapılan olumsuz eleştiriler üzerine ünlü oyuncu, 929 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından bir açıklamada bulundu.

Merve Dizdar'dan Cannes tarzını eleştirenlere yanıt!

''BENİM ADIMA BU KADAR ÜZÜLMEYİN''

Yapılan yorumların hepsini okuduğunun altını çizen ve kendisi için üzülen hayranlarına üzülmemelerini söyleyen Dizdar, şu ifadeleri kullandı:

Birazdan Cannes'da giydiğim kıyafetin videosunu koyacağım. O kadar güzeldi ki. Niye bunu söylüyorum? Çünkü yorumlarınızı okudum. O kadar çok 'İğrenç, rezil, rüküş, berbat bir seçim' gibi yorumlar gelmiş ki. Bayılırım rüküşlüğe. Aşırı üzülmüşsünüz, üzülmeyin. Ben çok mutluyum. Benim adıma bu kadar üzülmeyin. Ben iyiyim, keyfim yerinde.

Merve Dizdar'dan Cannes tarzını eleştirenlere yanıt!

''Bu tartışmaya kapalı bir konu'' diyen 36 yaşındaki oyuncu, açıklamalarının devamında ise şunları söyledi:

Bu tartışmaya kapalı bir konu. Çünkü beni böyle kabul etmek zorundasınız. Ya beni böyle sevip kabul edeceksiniz ya da beni sevmeyeceksiniz. Ben böyle seviyorum. Siz olsanız daha şık, müthiş olabilirsiniz. Ben kendimi böyle iyi hissettim. İçinde çok iyi hisettim. Benim için bu daha önemli. Ben çocukluğumdan beri böyleyim. Her güzel bir şeyin içinde böyle tuhaf bir şey yapmak isterim. Beni böyle kabul edeceksiniz. İçinde olduğum bütün kıyafetlerde çok mutlu hissettim. Yorulmayın boşuna. Başka işiniz gücünüz vardır. 'Niye yaptın kızım bunu kendine?' gibi yorumlar da var. Size kurban olurum, çok tatlısınız. Berbat olduğumu söylediniz ama ben mutluyum. Berbat olduğumu söylediniz, o bende. Birbirimizi böyle kabul edelim.

Kılıçdaroğlu terörist cenazelerinde boy gösteren CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na arka çıktı: Teröre karşı birisidir
Seçimlerden önce HDP güzellemesi yapan Mansur Yavaş: HDP'nin aday çıkarmamasının bize menfi etkisi oldu
HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu için oy istedi: Cezaevlerindeki arkadaşlarımıza özgürlük için Erdoğan gitmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışı seçmenine teşekkür paylaşımı: Büyük bir başarıya imza attınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Kirişci'nin telefonundan Kahramanmaraşlılara seslendi: Verilen sözleri süratle yerine getireceğiz
İmamoğlu'nun 'pazartesi' manipülasyonuna BDDK'dan yanıt: Açıkça suç işliyor
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı: Tek bir riskli bina bırakmayacağız
Ümit Özdağ'ın yaman çelişkisi: 'Terörü terör olarak kabul etmiyorlar' dediği HDP'ye ortak oldu
Güvenli ve onurlu geri dönüş: Bakan Soylu üç yıl sonunda bir milyon Suriyeli'nin bölgeye yerleştirilmeye başlanacağını açıkladı
HDP'den Kılıçdaroğlu'na 'Ümit Özdağ' ayarı: Kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir
HDP'li siyasetçi Ufuk Uras Özdağ'ın desteğini alan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: ‘İntihar girişimi’
Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Özdağ'a: Bir kırmızı plakalı araç gösterdiler diye niye kendinden geçtin?
Eski HDP’linin Özdağ rahatsızlığı: Kürtlerin hiçbiri hapisten çıkamaz
Özdağ olduğu için Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemeyen seçmene CHP'li den zorlama: 'Eşek gibi vereceksin'
Oyuncu Metin Akpınar’dan dikkat çeken yorum: Baba metaforu en net Erdoğan’da var
CHP'li Beşiktaş Belediyesi’nden paravan garaj skandalı! Çevre sakinleri tepki gösterdi
Türk Akım'ı ve Mavi Akım’ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi saldırıya uğradı
Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu sözünü Kandil'e söylüyor! Her gün başka bir maskeyle çıkıyor
Yunanistan'dan dikkat çeken analiz: Türkiye bizden katbekat büyük
DEVA Partisi Van İl Başkanı ve ekibi istifa ederek AK Parti'ye geçti
Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir! İşte en net görüntü…

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir! İşte en net görüntü…

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ödenen para cezaları geri alınabilecek! AYM'den karar çıktı

Ödenen para cezaları geri alınabilecek! AYM'den karar çıktı

Jeotermal'de Türk mucizesi: Başka örneği yok dünya literatürüne girdi

Jeotermal'de Türk mucizesi: Başka örneği yok dünya literatürüne girdi

Marmara Denizi’nde yeni tehdit: Pusula Denizanası! Tüm canlıları etkiliyor .

Marmara Denizi’nde yeni tehdit: Pusula Denizanası! Tüm canlıları etkiliyor .

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor