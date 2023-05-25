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Kenan İmirzalıoğlu bilinmeyenlerini anlattı

Kim Milyoner Olmak İster programı ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İki çocuk babası olan Kenan İmirzalıoğlu hakkında bilinmeyenleri anlattı. İmirzalıoğlu, açıklamaları ile adından söz ettirdi.

Ekleme: 25.05.2023 - 09:23 Güncelleme: 25.05.2023 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile nikah masasına oturan ve mutlu evliliğiyle magazin basının gözde isimleri arasında yerini alan Kenan İmirzalıoğlu bir süredir herhangi dizi ve film projesinde yer almıyor. 2019'dan beri ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasıyla sevenlerinin karşısına çıkan Kenan İmirzalıoğlu, Empati adlı programın konuğu oldu.

Yakışıklı oyuncu, 'Babana çok düşkün olduğunu biliyorum. Babanla aranız nasıldı' sorusuna 'Bu omuzları orada geliştirdim. Babam bana iyi bir workshop (atölye çalışması) verdi' dedi.

Birçok başarılı projede rol almış olan İmirzalıoğlu, okul yıllar ile ilgili şu şekilde konuştu:

'Babamla aram iyidir. İlkokulda en azından derslerim iyiydi, babam okumaya çok önem verirdi. 'Aman oğlum bu köyde kalmayacaksın değil mi? Okuyacaksın ve kendi hayatını kuracaksın. Buradaki toprağa güvenme sakın' derdi.

Hatta bu konuda çok iyi bir workshop aldım, bu omuzları orada geliştirdim. Babam çiftçiliğin bütün ince kurallarını bana anlattı. Lisedeyken arkadaşlarım 'ODTÜ'yü kazanırsam babam bana şu arabayı' alacak, 'İTÜ'yü kazanırsam babam bana motor alacak' derdi. Ben de 'Hiçbir yeri kazanamazsam babam bana yeni traktör alacak' derdim.'
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