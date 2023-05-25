Ezgi Mola'dan bebek müjdesi...

Uzan zamandır işletmeci Mustafa Aksakallı ile mutlu bir ilişkisi olan ve koronavirüs salgınından önce düğün hazırlıkları yapan Ezgi Mola, pandemi nedeniyle evlilik planlarını ertelemişti.NİKAHA 14 KİŞİ DAVET EDİLDİÜnlü çift, 8 Mayıs'ta muratlarına ererek aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi. Mola ve Aksakallı'nın sade nikâh törenlerine aile ve yakın dostlarından oluşan 14 kişinin katıldığı öğrenildi.İkilinin nikah şahitliğini; eski futbolcu Sinan Engin, Aksakallı'nın yakın arkadaşı olan işletmeci Oğulcan Engin ve Mola'nın yakın arkadaşı Enis Arıkan yaptı.GELİNLİKLİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTIEvlilik haberini gelinlikli fotoğrafını Instagram sayfasından duyurarak paylaşan Ezgi Mola'ya, beğeni ve yorum yağdı. Güzel oyuncunun gelinliği, Özgür Masur tarafından tasarlandı.'HAMİLEYİM'Milliyet Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre; Ezgi Mola'nın bebek beklediği ortaya çıktı.Muhabirlerle nikahı hakkında konuşan ünlü isim, 'Kendi kendimize, aile arasında onların gönlü olsun küçük bir nikah yaptık; bitti gitti aslında. Biz üç yıldır nasıl yapsak diye konuşuyorduk. Arkadaşlarımız gelmek istiyordu, çok da büyük bir şey yapmak istemedik. Bizim tarzımıza uygun değildi' ifadelerini kullandı.'İmzayı attıktan sonra hayatınızda ne değişti?' sorusuna içtenlikle yanıt veren Mola, 'Hiçbir şey değişmedi, her şey bildiğiniz gibi aslında' dedi.Kendisine yöneltilen; 'Düğün öncesi herhangi bir talep oldu mu?' sorusunu yanlış anlayarak, 'Bebek talebi mi?' cevabını veren ve muhabirleri kahkahaya boğan Mola, 'Mustafa bey bebek istiyor galiba? Az önce ağzınızdan kaçırdınız. Sizin öyle bir talebiniz var mı?' diye sorulması üzerine; şu açıklamayı yaptı:Benim de var. İstedim. İstedim, oldu. Allah'a şükür istedim, oldu. Doğru duydunuz, oldu. Hayırlısıyla sağlıklı bir şekilde gelecek diye düşünüyorum.'DAHA ÇOK YENİ''Hayırlı olsun' soruları üzerine 'Teşekkürler' diyen güzel oyuncu, 'Daha çok yeni. Cinsiyet ya da isim konusunda konuşmak için çok erken. Sağlıkla gelsin' şeklinde konuştu.Ünlü isim, eşinin bu haberi ilk duyduğunda tepkisinin nasıl olduğunu da şöyle dile getirdi:Ailemiz biliyor, onlarla paylaştık çok mutlu olacakları için. Arkadaşlarımız bu haberden sonra öğrenecekler. Etrafımdaki arkadaşlar yeni duyacak.