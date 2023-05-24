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Ünlü çiftten Londra pozu...

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan çift, tatil için Londra'ya gitti. Sütşurup, eşiyle çekilen romantik karelerini sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.

Ekleme: 24.05.2023 - 01:18 Güncelleme: 24.05.2023 - 01:20 / Editör: Ozge Selin
'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' ve 'Aşka Yürek Gerek' gibi hitlerinin yanı sıra ve çok sayıda meslektaşına verdiği bestelerle de 90'lar ve 2000'lerin ilk yıllarına damga vuran Mustafa Sandal, ilk evliliğini 2008 yılında meslektaşı Emina Jahovic ile yapmıştı. Yaman (14) ve Yavuz'un (10) adında iki erkek çocuğu bulunan şarkıcı çift, 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

Ünlü çiftten Londra pozu...

ROMA'DA NİKAH MASASINA OTURDULAR

Emina Jahovic'ten boşanan ünlü popçu, kendisinden 19 yaş küçük olan sosyetik güzel Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.

Ünlü çiftten Londra pozu...

Mutlu evliliklerini sosyal medyada aşk dolu paylaşımlarıyla gözler önüne seren Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup çifti, Londra'ya gitti. Sütşurup, eşiyle çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü çiftten Londra pozu...

TATİL KARELERİNE BEĞENİ YAĞDI

Melis Sütşurup, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sosyetik güzelin, ''Londra bebeğim'' notunu düştüğü Mustafa Sandal ile karelerine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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