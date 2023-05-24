Ünlü çiftten Londra pozu...

'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' ve 'Aşka Yürek Gerek' gibi hitlerinin yanı sıra ve çok sayıda meslektaşına verdiği bestelerle de 90'lar ve 2000'lerin ilk yıllarına damga vuran Mustafa Sandal, ilk evliliğini 2008 yılında meslektaşı Emina Jahovic ile yapmıştı. Yaman (14) ve Yavuz'un (10) adında iki erkek çocuğu bulunan şarkıcı çift, 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.ROMA'DA NİKAH MASASINA OTURDULAREmina Jahovic'ten boşanan ünlü popçu, kendisinden 19 yaş küçük olan sosyetik güzel Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.Mutlu evliliklerini sosyal medyada aşk dolu paylaşımlarıyla gözler önüne seren Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup çifti, Londra'ya gitti. Sütşurup, eşiyle çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.TATİL KARELERİNE BEĞENİ YAĞDIMelis Sütşurup, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sosyetik güzelin, ''Londra bebeğim'' notunu düştüğü Mustafa Sandal ile karelerine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.