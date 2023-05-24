Uluslararası ödül aldı

Tamer Karadağlı, TRT'nin dijital kanalı TABİİ'de yayınlanan dizisi Serhat'taki rolü ile en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Tamer Karadağlı yaşadığı mutluluğu sosyal medyada şu sözler ile paylaştı:"Uluslararası Zirve Ödülleri'nde Serhat ilk ödülünü aldı. Bu ödülü ben değil BİZ ekip olarak aldık. Sanırım TABİİ'nin de kanal olarak ödül alan ilk dizisi. Beni bu güzel gecede yalnız bırakmayan partnerim Nefise Karatay ve senaristimiz Haluk Özenç ve eşine ve bu güzel geceyi organize eden Uluslararası Zirve Ödülleri'ne teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice ödüller alırız Serhat'la.. Ama en güzel ödülü diziyi izleyen ve beğenen insanlardan alıyorum. Beni bu yolculukta yalnız bırakmadığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum.. İyi ki varsınız.."