Tülin Şahin'den şaşırtan itiraf!

"Aslında çok sık taşınan biri değilim" diyen Tülin Şahin, 16 yıl boyunca Suadiye'de dubleks, bahçeli bir evde oturduktan sonra Kanlıca'da bir yalı dairesine taşındığını ancak sağlık sorunu nedeniyle buradan da ayrıldığını açıkladı."YALI DAİRESİNİ SEVMEDİM"Ünlü model, "Suadiye'den Kanlıca'ya yalı dairesine geçiş oldu, acayip bir sert bir geçişti. Birisi 'Yalı dairesinde yaşamak nasıl?' diye merak edecek olursa ben sevmedim" dedi."DENİZİN ÜSTÜNDE OLMAK BENİ ÇOK YORDU"3.5 yaşında Siena Leyla adında bir kızı olan Tülin Şahin, "Yalıyı neden sevmedin?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.Orada biraz sağlık problemi giriyor devreye. Ağır bir sinüzitüm var. Denizin üstünde olmak beni çok yoruyordu. Hamileliğime de denk geldi. Boğaz'da gün içinde akıntı yön değiştirdiği için o da insanı çok etkiliyor. Hamileyken zaten her şeyden etkileniyorsun. Boğaz'ın gel gitleri bana yansımaya başladı. Kanlıca'dan sonra Etiler'de oturdum. Türkiye'ye ilk geldiğimde de Etiler'de yaşamıştım. Sonra buraya, Tarabya'ya geldik. Ben, annem ve kızım Siena birlikte yaşıyoruz.