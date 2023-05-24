Tatilleri Tokyo'da devam ediyor

Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, balayı tatiline çıktı. Eşi Mohammed Alsaloussi ile Japonya'nın başkenti Tokyo'ya giden Şeyma Subaşı, balayı tatilinden görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.Fas'ın Marakeş şehrinde evlenen Şeyma Subaşı, özel bir uçak ile gittiği balayı tatilinde Japonya'nın tadını çıkarıyor.Şeyma Subaşı, 2.9 milyon takipçisi olan Instagram hesabından, "Balayı" notuyla fotoğraflarını paylaşıyor.İşte Şeyma Subaşı'nın Instagram'dan yaptığı paylaşımlar!