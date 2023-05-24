Merve Boluğur: Benim küçük aşkım var!

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, önceki gün köpeğiyle Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 2015'te nikâh masasına oturduğu şarkıcı Murat Dalkılıç'tan 2017'de ayrılan, DJ Mert Aydın'la 53 günde boşanan ünlü oyuncuya, evlilik defterini artık kapatıp kapatmadığı sorusu yöneltildi.

2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç ile evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notuyla paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü.



DİKKAT ÇEKEN KARE!



35 yaşındaki güzel, geçtiğimiz mart ayında "I said yes" (Evet dedim) paylaşımıyla adından söz ettirmişti. Bu kare, "Merve Boluğur evleniyor mu?" sorusunu akıllara getirmişti. Fotoğraftaki elin kimin olduğu merak konusu olurken, ünlü isim kısa süre sonra paylaşımı kaldırmıştı.



"EVLİLİĞİ ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİ İÇİN İSTEYEBİLİRİM"



Bir takipçisinin "Üçüncü kez evlilik var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken Boluğur, şu ifadeleri kullanmıştı:



Çocuğuma baba olabilecek sahiplenici bir adamla... Çocuğum olmasını istiyorum. Evliliği çocuğun psikolojisi için isteyebilirim.



"ARTIK AKIŞINA BIRAKTIM"



Merve Boluğur, önceki gün köpeği ile gezintiye çıktığı Nişantaşı'ndaydı. Mert Aydın'la evliliği 53 gün süren Boluğur, evlilik defterini artık kapatıp kapatmadığı soruları üzerine küçük köpeğini gösterip, "Onu hiç konuşmayayım, artık akışına bıraktım. Olursa olur, olmazsa olmaz. Benim burada küçük aşkım var" dedi.



"SİNEMA FİLMİ YAPMAK İSTİYORUM"



Son dönemde reklam iş birlikleri ile sinema filmi projelerine ağırlık verdiğini söyleyen ünlü isim, sahne performansıyla ilgili aldığı olumsuz yorumların hatırlatılmasıyla şarkıcılığı hobi olarak gördüğünü ifade edip, "Hobi olarak yaptığım şeydi ama o da işimin parçası. Biz görsel işler yapan insanlarız, şarkı söylemek de öyle gayet normal. Daha çok sinema filmi projesi yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.





