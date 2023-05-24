Kenan İmirzalıoğlu çocukluğunu anlattı!

Ekim 2019'dan itibaren fenomen yarışma 'Kim Milyoner Olmak İster'de sevenleriyle buluşan Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk oldu."BABAM BANA İYİ BİR WORKSHOP VERDİ""Babana çok düşkün olduğunu biliyorum. Babanla aranız nasıldı" sorusu yöneltilen 48 yaşındaki iki çocuk babası oyuncunun yaşamına dair detaylar ortaya çıktı. İmirzalıoğlu'nun babası, üniversiteyi kazanamayan oğlunu tarlada çalıştırarak, bir anlamda yaşamın zorluklarını göstermişti. Ünlü isim, şakayla karışık, "Bu omuzları orada geliştirdim. Babam bana iyi bir workshop (atölye çalışması) verdi" dedi."HİÇBİR YERİ KAZANAMAZSAM BABAM BANA YENİ TRAKTÖR ALACAK"'Deli Yürek' Ezel' ve 'Karadayı' dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer eden Kenan İmirzalıoğlu, okul yıllarına dair şu ifadeleri kullandı:Babamla aram iyidir. İlkokulda en azından derslerim iyiydi, babam okumaya çok önem verirdi. 'Aman oğlum bu köyde kalmayacaksın değil mi? Okuyacaksın ve kendi hayatını kuracaksın. Buradaki toprağa güvenme sakın' derdi. Hatta bu konuda çok iyi bir workshop aldım, bu omuzları orada geliştirdim. Babam çiftçiliğin bütün ince kurallarını bana anlattı. Lisedeyken arkadaşlarım 'ODTÜ'yü kazanırsam babam bana şu arabayı' alacak, 'İTÜ'yü kazanırsam babam bana motor alacak' derdi. Ben de 'Hiçbir yeri kazanamazsam babam bana yeni traktör alacak' derdim.