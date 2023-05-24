  • USD: 19,83 - 19,86
  • EURO: 21,39 - 21,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kenan İmirzalıoğlu çocukluğunu anlattı!

1997 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atan Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında nikâh masasına oturduğu meslektaşı Sinem Kobel ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Üçem Köyü'nde büyüyen İmirzalıoğlu, katıldığı programda çocukluğunu anlattı.

Ekleme: 24.05.2023 - 01:23 Güncelleme: 24.05.2023 - 01:24 / Editör: Ozge Selin
Ekim 2019'dan itibaren fenomen yarışma 'Kim Milyoner Olmak İster'de sevenleriyle buluşan Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk oldu.

Kenan İmirzalıoğlu çocukluğunu anlattı!

"BABAM BANA İYİ BİR WORKSHOP VERDİ"

"Babana çok düşkün olduğunu biliyorum. Babanla aranız nasıldı" sorusu yöneltilen 48 yaşındaki iki çocuk babası oyuncunun yaşamına dair detaylar ortaya çıktı. İmirzalıoğlu'nun babası, üniversiteyi kazanamayan oğlunu tarlada çalıştırarak, bir anlamda yaşamın zorluklarını göstermişti. Ünlü isim, şakayla karışık, "Bu omuzları orada geliştirdim. Babam bana iyi bir workshop (atölye çalışması) verdi" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu çocukluğunu anlattı!

"HİÇBİR YERİ KAZANAMAZSAM BABAM BANA YENİ TRAKTÖR ALACAK"

'Deli Yürek' Ezel' ve 'Karadayı' dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer eden Kenan İmirzalıoğlu, okul yıllarına dair şu ifadeleri kullandı:

Babamla aram iyidir. İlkokulda en azından derslerim iyiydi, babam okumaya çok önem verirdi. 'Aman oğlum bu köyde kalmayacaksın değil mi? Okuyacaksın ve kendi hayatını kuracaksın. Buradaki toprağa güvenme sakın' derdi. Hatta bu konuda çok iyi bir workshop aldım, bu omuzları orada geliştirdim. Babam çiftçiliğin bütün ince kurallarını bana anlattı. Lisedeyken arkadaşlarım 'ODTÜ'yü kazanırsam babam bana şu arabayı' alacak, 'İTÜ'yü kazanırsam babam bana motor alacak' derdi. Ben de 'Hiçbir yeri kazanamazsam babam bana yeni traktör alacak' derdim.

Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız
Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın anlaştığı maddeler servis edildi: HDP istedi 'taviz yok' denilen 'kayyum' şartı çıkarıldı
Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na 'montaj' tepkisi: Kandil doğrudan destek açıklamaları yaptı ama biz montaj mı değil mi bunu konuşuyoruz
PKK'nın kanalında Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çağrı yapıldı
İçişleri Bakanı Soylu'dan Oy ve Ötesi Derneği hakkında açıklama: Hayatımda ilk defa gördüm YSK müdahale etmelidir
Dün ülkücü olan İmamoğlu, bugün Demirtaş için 'Adaletin Ekrem'i Selahattin'i yok' dedi
Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğe işaret etti ama... Akıllara o sözleri geldi! 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar'
Mansur Yavaş hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak'tan suç duyurusu...
Muharrem İnce’den, Kılıçdaroğlu’nun montaj iddialarına tokat gibi cevap!
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
HDP'li Sırrı Süreyya Önder: Kılıçdaroğlu söz verdi tutuklu arkadaşlarımızı çıkarmak zorunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Halk Buluşması programında konuşuyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Noktalı siyaset olmaz'
7'li koalisyonda Ümit Özdağ krizi: Masanın ortasına 'kayyum' bombasını bıraktı
Başkan Erdoğan'dan çifte zam müjdesi! 'Emekli ve memur Temmuz zammı için sözü verdik'
BABALA TV'deki Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunu deşifre eden Yuşa Övenç'in ailesine sistematik saldırı! Sahte ihbarlar ve anne Övenç'e küfür
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tur desteği: Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi için çalışmak gerekir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Tekirdağ’da depremzedelerin kaldığı otelde skandal olay: 2 kişi tutuklandı!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'ta milyonların beklediği yenilik: En önemli dertlerden biri sona eriyor

WhatsApp'ta milyonların beklediği yenilik: En önemli dertlerden biri sona eriyor

İran'da 17 yıldır yemek yemeyen adam: Kendimi aç hissetmiyorum

İran'da 17 yıldır yemek yemeyen adam: Kendimi aç hissetmiyorum

Topraktan çıkan altın: Kilosu 2 bin TL

Topraktan çıkan altın: Kilosu 2 bin TL

Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu