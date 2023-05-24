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Galatasaray sevdasıyla kesenin ağzını açtı!

Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, koyu bir Galatasaray taraftarı olarak kesenin ağzını açtı. Tam 600 bin TL'ye sarı ve kırmızı renklerde aynı model saat seti satın alan Bedri Güntay, eşi Pelin Karahan'a da aynı modelden satın aldı.

Ekleme: 24.05.2023 - 09:12 Güncelleme: 24.05.2023 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Pelin Karahan ile Bedri Güntay, evliliklerinde oldukça mutlular. İki oğulları bulunan çiftten Bedri Güntay, geçtiğimiz aylarda eşi Pelin Karahan'a 37. yaş gününde ünlü bir marka saat hediye etmişti.

BEDRİ GÜNTAY'DAN 600 BİN TL'LİK SAAT ALIŞVERİŞİ

Bedri Güntay, aynı saatin kırmızısını da kendisi için satın aldı. Takvim'in haberine göre; koyu bir Galatasaray taraftarı olan Güntay, aynı saatin sarısını da bu sefer eşi için aldı. Saatin değeri 300 bin TL.

Ünlü çift, Galatasaray'ın son maçını da sarı - kırmızılı saatlerini koluna takarak izledi. Aynı saatin siyah ve beyaz renkteki modelleri de Güntay'da bulunur.
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