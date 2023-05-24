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Beyaz Gazete
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Eski mankenin acı günü!

Bir dönemim ünlü mankenlerinden Deniz Pulaş'ın annesi yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran Pulaş'a, takipçilerinden başsağlığı mesajları yağdı. Eski manken, kaybettiği annesine duygusal sözlerle veda etti.

Ekleme: 24.05.2023 - 01:14 Güncelleme: 24.05.2023 - 01:17 / Editör: Ozge Selin
Bir zamanlar podyumlarda fırtınalar estiren Deniz Pulaş, hayatının en büyük acılarından birini yaşadı. Eski mankenin annesi Münire Pulaş hayatını kaybetti.

Annesinin vefat haberini Instagram sayfasından duyuran Pulaş, annesinin yer aldığı karenin altına, ''Buluşuncaya kadar melekler yoldaşın olsun anneciğim. Nur içinde yat güzel annem'' notunu düştü.

Eski mankenin acı günü!

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI YAĞDI

Deniz Pulaş'ın paylaşımına, aralarında Öykü Gürman, Çağla Şıkel, Emine Ün, Demet Şener, Pınar Altuğ Atacan, Süheyl Uygur, Janset Paçal, Filiz Akın, Neslihan Yeldan, Demet Akalın gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden başsağlığı ve destek mesajları yağdı.

Eski mankenin acı günü!

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

53 yaşındaki eski mankenin annesi Münire Pulaş, Kozyatağı Has Erenler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Münire Pulaş, eşi Emin Pulaş'ın yanına defnedildi.

Eski mankenin acı günü!

''NURLAR İÇİNDE UYU GÜÇLÜ ANNECİĞİM''

Annesine sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla veda eden Pulaş, şu ifadelere yer verdi:

Annem, benden dolayı kedi sever olmuştu. Şifacı oldukları için kucağına çıktıklarında rahatsız olmuyordu. Babamla 40 yıl mutlu yaşadı, yaşattı. Nurlar içinde uyu güçlü anneciğim. Senden çok şey öğrendim. Hakkım varsa helal olsun.

Eski mankenin acı günü!


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