Zara: Kendi hikayemizin başrolündeyiz

Zara sahne adıyla bilinen Neşe Zara Yılmaz, henüz yedi yaşında 'Neşecik' adıyla ilk albümünü yayınladığını, dokuz yaşında ilk kez sahneye çıktığını, 'Zara' adıyla yayınladığı ilk albümde ise 20 yaşında olduğunu söyledi.'HAYATIM FİLM OLACAKSA KESİNLİKLE KOMEDİ OLACAKTIR'Bu dünyaya şarkı söylemek, oyunculuk yapmak, tiyatro yapmak için geldim. Bu benim için yarım kalmış bir hikayenin devamı gibiydi. Bir gün hayatım bir film olacaksa kesinlikle komedi olacaktır. Küçücük yaşta mahallenin starıydım, Tarkan'ıydım. Park açılışı olur ben sahneye çıkardım.'YENİ NESLİ BAZEN ŞANSLI BAZEN DE ŞANSSIZ GÖRÜYORUM'Ünlü şarkıcı, 'Bizim gibi 70'li, 80'li yıllarda doğanlar için bilgi çabuk ulaşılabilir hale geldi. Bilgi kirliliği de oldu. Ne doğru tam bilemedik, adaptasyon sorunu yaşadık. Her yeni doğan çocuk doğduğu çağa uyumlu bir şekilde dünyaya geliyor. Bunu kendi çocuğumda da görüyorum. Bence bu uyumu ve zamanı yakalayabilen, demlenebilen, doğru yaş alabilen, ayakta kalmaya devam ediyor. Bazen yeni doğan nesli çok şanslı görüyorum. Bazen de bu hız yüzünden şanssız olduklarını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.'KENDİ HİKAYEMİZİN BAŞROLÜNDEYİZ'Zara, 'Müziğe yeni başlayacak gençlere ne önerirsin?' sorusuna şu cevabı verdi:Gezmeli, okumalılar. Okumak, bir başkasının gözüyle hayata bakmak, başka pencereler açmak, izlemek çok önemli. Hepimiz bir kader çizgisiyle geliyoruz ama kendi hikayemizin başrolünde biz varız. İstediğin şeye asılmak doğru ama bunu da hayatın asıl amacı haline getirmemek lazım. Hayali gerçekleştirmek için her şeyi yapıp sonra da beklemek doğrusu.