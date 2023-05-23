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Beyaz Gazete
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"Ne yakışıklı, ne de yetenekli..."

Nurseli İdiz, Yalı Çapkını dizisi ünlenen Mert Ramazan Demir ile alakalı konuştu. Oyuncuyu ne yakışıklı ne de aşırı yetenekli bulmadığını söyleyen Nurseli İdiz, Mert Ramazan Demir için, "Bende bir antipati yaratıyor" ifadesini kullandı.

Ekleme: 23.05.2023 - 09:31 Güncelleme: 23.05.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Usta tiyatro ve sinema sanatçısı Nurseli İdiz, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Nurseli İdiz, Yalı Çapkını'nda başrol oynayan Mert Ramazan Demir'le ilgili sert ve eleştirel ifadeler kullandı. Mert Ramazan Demir'i yakışıklı ve aşırı yetenekli bulmadığını belirten sanatçı, Yalı Çapkını dışındaki işlerine de bakmak lazım dedi.

'BU ÇOCUK BANA ANTİPATİK GELİYOR'

İdiz, 'Ben bir şey bulamadım ama bu çocuğu baya bir yukarlara çıkardılar. Çok genç, birkaç işini daha görmek lazım. Bende bir antipati yaratıyor. Elektrik alamıyorum. Ne aşırı yakışıklı ne de oyunculuğu aşırı iyi... Bunun gibi çok var ama 5-10 sene sonra ne olacağını bilmiyorum. Büyük bir oyunculuk göremedim bir de çocuklara kötülük ediyorlar. O kadar abartılıyorlar ki 10 yıl sonra da bunalıma giriyorlar.'

'Herkesin bir modası, bir dönemi vardır. O dönemde çok yükseliyorlar ondan sonra da yere çakılıyorlar. Bunları hepimiz yaşadık. Bu çocuk bir dizide başarısız olursa bunalıma girer. 20 yıl ortadan yok olduktan sonra dönen birçok insan var. Her şeyi dozunda yaşamak lazım' dedi.
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