  • USD: 19,80 - 19,84
  • EURO: 21,42 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Müzisyen Akın Uğurlu hayatını kaybetti...

Türk sanat müziği sanatçısı Akın Uğurlu'nun 73 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ekleme: 23.05.2023 - 00:42 Güncelleme: 23.05.2023 - 00:43 / Editör: Ozge Selin
Akın Uğurlu'dan sevenlerini üzün haber geldi. Onur Akay, 'Türk sanat müziği sanatçılarından 73 yaşındaki Akın Uğurlu'yu, kalp yetmezliği nedeni ile dün saat 14:00'te kaybettik. Cenazesi, bugün 22 Mayıs Pazartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki Zincirlikuyu Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak. Değerli sanatçımız gazino dönemlerine damga vurmuş isimlerdendi' ifadelerini kullandı.

CHP ile DEVA arasında 'ölçünü bil' kavgası: Ekrem İmamoğlu'ndan İdris Şahin'e canlı yayında salvolar
Türkiye'nin çağrıları sonrası sesleri çıktı: ABD Dışişleri Bakanlığından Türkevi'ne yönelik saldırıya kınama
Seçim manipülatörü Ekrem İmamoğlu kendisini savundu: Ben kimseyi yanıltmadım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile pazarlık olmadığını belirtti: Linç kültürü CHP'nin ruhuna işlemiş
CHP'li İmamoğlu çocukken okuduğu kitaplarla MHP'lilere seslendi: Ülkücülük nedir bilirim
Başkan Erdoğan'dan seçmene 28 Mayıs çağrısı: Rakibimiz rehavet ve zafer sarhoşluğudur
Muharrem İnce hastane odasından 'Kılıçdaroğlu'na destek verecek' iddialarını yalanladı: Söylentiler gerçek dışıdır
Başkan Erdoğan’dan ABD’ye net mesaj: Türkevi’ne saldıran teröristi bulun
CHP'nin 'sus' talimatı verdiği HDP'li Demirtaş Oğan Erdoğan'ı destekleyince paylaşım yaptı: Halk ayağa kalk
Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında 'iç savaş çıkartacak' mutabakat
Türkevi'ne saldırı sonrası Türkiye'den ABD'ye çağrı: Faillerin tespit edilmesini bekliyoruz
Propaganda konuşmalarının sırası belirlendi: Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan sonra Kılıçdaroğlu konuşacak
Linç operasyonlarının fitilini Kılıçdaroğlu ateşledi: Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan'ı vatan haini olmakla itham etti
AK Partili Şahin Sinan Oğan'ın kararını yorumladı: Aklın yolu bir
Kılıçdaroğlu'na oy kampanyası yürüten Cem Yılmaz pes etti: Siyasetle ilgilenmememin büyük erdem olduğu anlaşılacak
CHP yandaşları yine kin kustu: İkinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'a hakaretler savurdular
Sinan Oğan kararını verdi!
METE düşmana korku verecek! Gök Alp ile ateşlendi
Oktay Yaşar’ın ifadesi ortaya çıktı! 'Mesleğimden ötürü attığım tweetler...'
New York'ta Türk Evi'ne saldırı!
Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı

Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay’dan kötü haber: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay’dan kötü haber: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi: Furkan Sevinç tutuklandı!

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi: Furkan Sevinç tutuklandı!

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!