İrem Sak nikah masasına oturuyor!

İrem Sak, milli basketbolcu NBA yıldızı Furkan Korkmaz ile görüşüyordu. İrem Sak ile Furkan Korkmaz'ın evlilik kararı aldıkları ve bu yolda ailelerini tanıştırdıkları öne sürüldü.

İrem Sak ile NBA Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz'dan çevrelerini mutlu edecek bir haber geldi. İki isim, evlilik yolunda ilk adımlarını attılar. Takvim'in haberine göre; İrem Sak ile Furkan Korkmaz, ailelerini de tanıştırdılar.



Uzun zamandır ekranda olmayan İrem Sak, NBA'de basketbol kariyerini sürdüren Furkan Korkmaz ile hayatını birleştirdikten sonra iddiaya göre Amerika'da yaşayacak.



Ünlü oyuncunun yalnızca rol alacağı projeler için Türkiye'ye geleceği ileri sürüldü. Ebru Şahin Osman da, Cedi Osman ile evlendikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişti.