Ajda Pekkan villasını sattı!

Ajda Pekkan, 2020 yılından bu yana elden çıkarmaya çalıştığı arsasını sonunda elden çıkardı. Superstar, 1.5 dönüm üzerine kurulu olan altı odası, iki salonu ve üç banyosu bulunan villasını 65 milyon TL'ye sattı.

Ajda Pekkan, yaklaşık üç yıldır satmaya uğraştığı Sarıyer'deki ultra lüks villasını sonunda satmayı başardı. Takvim'in haberine göre; Ajda Pekkan, 2020 yılında Sarıyer Bahçeköy'de bulunan villasını satışa çıkarmıştı. Yıllardır alıcı bulamayan sanatçı, evin fiyatında sürekli güncelleme yapmıştı.



1.5 dönüm üzerine kurulu olan altı odası, iki salonu ve üç banyosu bulunan villasını 65 milyon TL'ye satmayı başaran sanatçı, rahat bir nefes aldı. 950 metrekare kullanım alanına sahip olan evin satılmasında, deprem korkusu da etkili oldu. Deprem açısından risksiz olan Sarıyer, oldukça yoğun talep görmeye başladı.