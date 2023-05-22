  • USD: 19,76 - 19,80
  • EURO: 21,38 - 21,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Takipçi sayısını milyona katladı!

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir, Instagram hesabında takipçi sayısını arttırdı. Yalı Çapkını dizisi ile şöhreti elde eden Mert Ramazan Demir, sosyal medyada 3 milyon takipçiye ulaştı.

Ekleme: 22.05.2023 - 09:19 Güncelleme: 22.05.2023 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Yalı Çapkını dizisinde oynadığı başrol Ferit Korhan karakteri ile tanınıp şöhreti elde eden Mert Ramazan Demir, sosyal medyada da takipçi sayısını katladı. Daha önce birkaç projede rol alan Mert Ramazan Demir, oyunculuğa figüranlık ile başlamıştı. Dönemin en çok izlenen dizilerinden Muhteşem Yüzyıl'da da figüran olarak rol alan Mert Ramazan Demir, ilk kez Yalı Çapkını ile bir dizide başrolde yer almıştı.

YALI ÇAPKINI'NIN FERİT'İ MERT RAMAZAN DEMİR TAKİPÇİ SAYISINI KATLADI

Demir, dizide başrol oynamaya başladıktan sonra Instagram hesabında takipçi sayısını tam 3 milyona katladı. Oyuncunun takipçi sayısı şu anda 3 milyon 100 bin.

Takipçi sayısını milyona katladı!
İşte örnek daire: Rekor derecede kısa sürede tamamlandı! Bakan Kurum: Her bir afetzede evine girene kadar bize rahat yok
Demokrat Parti lideri Uysal CHP Dalaman İlçe Teşkilatı'ndan da Kılıçdaroğlu için oy istedi
Bakan Nebati muhalefete sert çıktı: İthal reçete meraklıları
MİT'ten PKK'ya Gara'da büyük darbe
Türk düşmanı ABD'li senatör bildiğiniz gibi: Bu kez gündeminde seçimler var...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs’ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle rekor bir oy alarak tamamlayacağız
CHP’li belediyede yeni skandal: Size kahve yok bundan sonra hayatınızda bu markayı mı gördünüz?
Terör elebaşlarından 2. tur öncesi Kemal Kılıçdaroğlu çağrısı: 'Erdoğan'ı tasfiye etmeliyiz!'
Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar
Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıklayacağını duyurdu: Ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarı önemli olacak
Ali Babacan'dan 'terör örgütü neden sizi destekliyor' sorusuna kaçamak yanıt: HDP ayrı PKK ayrı
Kılıçdaroğlu'nun 'Babala' operasyonu: 'Sadece muhalifler soru soracak' denilen programa CHP Gençlik Kolları'nı doldurdular
Yedili Masa'da 'sığınmacı' krizi: DEVA Partili Yeneroğlu ile CHP'li Özcan birbirine girdi
Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'nun siyasi haritasında zikzak çizdiğini söyledi! Vatandaş milliyetçinin çakmasıyla mı uğraşacak?
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te '28 Mayıs' mesajı! 'Asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil...'
'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar tutuklandı! Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer almıştı...
Dün Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Öz: ATA İttifakı dağıldı Oğan ve Özdağ dilediği gibi hareket edebilir
Avrupa'daki HDP'liler PKK paçavraları önünde Kılıçdaroğlu'na destek istedi: 28 Mayıs'ta zafer halaylarını birlikte çekelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Başkan Erdoğan'dan Hatay'da 7'li koalisyona sert tepki: Birileri gibi seçim sonrası insanımızı tehdit etmedik
Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı

Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay’dan kötü haber: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay’dan kötü haber: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi: Furkan Sevinç tutuklandı!

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi: Furkan Sevinç tutuklandı!

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!