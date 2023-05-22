Serdar Ortaç: "Annemi dinlemedim"

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, annesini dinlemediği için mutsuz olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, vefat eden kardeşinin ardından tamamen eve çekilmişti.



Zor günleri geride bırakmaya çalışan ve iş hayatına dönen Ortaç, dün İstanbul’da hayranlarıyla buluştu. Ortaç, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Ünlü sanatçı en sevilen parçalarıyla hayranlarına unutamayacakları bir konser yaşattı.



"Annemi dinlemedim"



Kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla sohbet eden Ortaç, annesine takılmayı da ihmal etmedi. Ortaç, ''Annem hep bana 'Sarışın kızlardan uzak dur' derdi. Ama ben annemi dinlemedim. Bak sonra neler oldu?'' sözlerinin ardından ‘Karabiberim’ şarkısını tüm esmerlere armağan etti.