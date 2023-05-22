Seda Güven'den çocuklarıyla yeni pozlar...

Daha önce 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Elveda Derken' ve 'Öldür Beni Sevgilim' gibi projelerde rol alan Seda Güven, 13 Kasım 2014 tarihinde şarkıcı Keremcem ile Paris'te evlenmişti. Ünlü çift, dokuz ay sonra 2015 yılında boşanmıştı.Seda Güven, 2019 yılında Ali Güzel ile nikâh masasına oturmuş, Aralık 2020'de de oğlu Yiğit Ali'yi kucağına almıştı. Mutlu evliliği devam eden Güven, 21 Ağustos 2022 tarihinde kızını kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.''TESADÜFEN MAVİYİZ''Ünlü oyuncu, çocukları Adel ve Ali ile yeni karelerini 294 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Güven'in, ''Tesadüfen maviyiz'' notunu düştüğü karelerine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Merve Özbey, ünlü oyuncunun paylaşımına, ''Yiğit Ali'nin aynısı yandan'' yorumunda bulundu.