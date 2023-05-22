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Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülendi

'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze ile 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanan model ve oyuncu Seçkin Piriler, önceki gece Asmalımescit'te sevgilisiyle görüntülendi. Görüntülendiğini fark edince panik olan sevgilisi, Seçkin Piriler'i tek başına bırakarak kaçtı.

Ekleme: 22.05.2023 - 09:43 Güncelleme: 22.05.2023 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Seçkin Piriler, 2010'da evlendiği müzisyen Kaan Tangöze'den 2017’de boşanmıştı. İkilinin bu evlilikten Hakan ve Volkan adında iki oğlu olmuştu. Tangöze, 2018'de kendisinden 19 yaş küçük meslektaşı Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturmuş ve İlayda adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

"KARDA YÜRÜYÜP İZİNİ BELLİ ETMEYENLERDENMİŞ"

41 yaşındaki eski manken, evli olduğu dönemde aldatıldığı iddiasıyla ilgili olarak , “Karda yürüyüp izini belli etmeyenlerdenmiş. Konseri olmadığında hep evdeydi. Meğer konserlerine götürüyormuş” demişti.

SEÇKİN'DEN MONT İTİRAFI

Geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa'nın canlı yayınına katılan Piriler, olaylı bir şekilde boşandığı Kaan Tangöze’nin yıllardır üzerinde çıkarmadığı parkayla ilgili bir itirafta bulunmuştu:

Ben almıştım o montu. Volkan doğmadan önce mi doğduktan sonra mı aldım hatırlamıyorum ama.

SURVİVOR'A DAYANAMADI

Öte yandan; Ünlü model, 'Survivor 2023'e dayanamayıp, iki haftada veda etmişti. Acun Ilıcalı, 22 Ocak tarihli ada konseyinde "Maalesef bir yarışmacımız daha devam edemeyeceğini belirtti. Seçkin, Survivor şartlarının kendisi için çok zor olduğunu gördüğünü bize iletti" açıklamasını yapmıştı.

"SURVİVOR'DA HER ŞEYİN KIYMETİNİ ANLADIM"

Survivor 2023 macerası çok kısa süren Seçkin Piriler, geçtiğimiz aylarda Kuruçeşme'de bir mekan çıkışında görüntülenmişti. Arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiğini söyleyen eski manken, "Ailemi çok özlemişim, çocuklarımı çok özlemişim. Orada her şeyin kıymetini daha iyi anladım" demişti.

"KAAN İLE KONUŞMADIM"

Survivor'a gittiği sırada çocuklarını babaları olan Kaan Tangöze'ye bırakan Piriler, "Döndükten sonra ya da giderken Kaan Bey ile konuştunuz mu?" sorusuna da ''Ben Kaan ile konuşmadım. Sadece çocuklarımı aldım. Pazar günleri zaten babaları onları görmek istediği zaman alıyor ve görüyor'' yanıtını vermişti.

MEKANDAN EL ELE ÇIKTILAR

Uzun zamandır gece hayatından uzak duran Seçkin Piriler, önceki gece Asmalımescit Baylo adlı mekanda sevgilisiyle beş saat dans edip eğlendi. 41 yaşındaki ünlü isim, sevgilisiyle mekandan sabaha karşı el ele çıkıp, daha sonra ise koluna girdi.

HIZLICA UZAKLAŞTI

Piriler, flaşlar patlayınca neye uğradığını şaşırdı. Mekanda saatlerce sarılıp, dans edip, eğlenen çift, muhabirleri karşılarında görünce birbirlerinden ayrılıp ayrı ayrı yürümeye başladı.

''SİZ ARKADAŞINIZIN ELİNİ TUTUP, SARILMIYOR MUSUNUZ?''

Model, "Seçkin Hanım sevgilinizle saatlerce dans edip eğleniyordunuz" sözlerine, "Sevgilim değil arkadaşım. Siz arkadaşınızla gece eğlenmeye gitmiyor musunuz? Arkadaşınızın elini tutup, sarılmıyor musunuz?" dedi.

SEVGİLİSİNİ BIRAKIP KAÇTI

Sevgilisi Seçkin Piriler'i Asmalımescit'de tek başına bırakarak kaçtı. Piriler dakikalarca taksi bekledi hiçbir taksi durmayınca tek başına yürüyerek oradan ayrıldı.

Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülendi
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