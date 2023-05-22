Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülendi

Seçkin Piriler, 2010'da evlendiği müzisyen Kaan Tangöze'den 2017’de boşanmıştı. İkilinin bu evlilikten Hakan ve Volkan adında iki oğlu olmuştu. Tangöze, 2018'de kendisinden 19 yaş küçük meslektaşı Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturmuş ve İlayda adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.41 yaşındaki eski manken, evli olduğu dönemde aldatıldığı iddiasıyla ilgili olarak , “Karda yürüyüp izini belli etmeyenlerdenmiş. Konseri olmadığında hep evdeydi. Meğer konserlerine götürüyormuş” demişti.Geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa'nın canlı yayınına katılan Piriler, olaylı bir şekilde boşandığı Kaan Tangöze’nin yıllardır üzerinde çıkarmadığı parkayla ilgili bir itirafta bulunmuştu:Ben almıştım o montu. Volkan doğmadan önce mi doğduktan sonra mı aldım hatırlamıyorum ama.Öte yandan; Ünlü model, 'Survivor 2023'e dayanamayıp, iki haftada veda etmişti. Acun Ilıcalı, 22 Ocak tarihli ada konseyinde "Maalesef bir yarışmacımız daha devam edemeyeceğini belirtti. Seçkin, Survivor şartlarının kendisi için çok zor olduğunu gördüğünü bize iletti" açıklamasını yapmıştı.Survivor 2023 macerası çok kısa süren Seçkin Piriler, geçtiğimiz aylarda Kuruçeşme'de bir mekan çıkışında görüntülenmişti. Arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiğini söyleyen eski manken, "Ailemi çok özlemişim, çocuklarımı çok özlemişim. Orada her şeyin kıymetini daha iyi anladım" demişti.Survivor'a gittiği sırada çocuklarını babaları olan Kaan Tangöze'ye bırakan Piriler, "Döndükten sonra ya da giderken Kaan Bey ile konuştunuz mu?" sorusuna da ''Ben Kaan ile konuşmadım. Sadece çocuklarımı aldım. Pazar günleri zaten babaları onları görmek istediği zaman alıyor ve görüyor'' yanıtını vermişti.Uzun zamandır gece hayatından uzak duran Seçkin Piriler, önceki gece Asmalımescit Baylo adlı mekanda sevgilisiyle beş saat dans edip eğlendi. 41 yaşındaki ünlü isim, sevgilisiyle mekandan sabaha karşı el ele çıkıp, daha sonra ise koluna girdi.Piriler, flaşlar patlayınca neye uğradığını şaşırdı. Mekanda saatlerce sarılıp, dans edip, eğlenen çift, muhabirleri karşılarında görünce birbirlerinden ayrılıp ayrı ayrı yürümeye başladı.Model, "Seçkin Hanım sevgilinizle saatlerce dans edip eğleniyordunuz" sözlerine, "Sevgilim değil arkadaşım. Siz arkadaşınızla gece eğlenmeye gitmiyor musunuz? Arkadaşınızın elini tutup, sarılmıyor musunuz?" dedi.Sevgilisi Seçkin Piriler'i Asmalımescit'de tek başına bırakarak kaçtı. Piriler dakikalarca taksi bekledi hiçbir taksi durmayınca tek başına yürüyerek oradan ayrıldı.