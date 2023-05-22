Özge Özder'den ünlü isimlere tepki

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı.Şimdi iktidarı muhalefeti ikinci tur için nabız yokluyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı ikinci tur öncesi, bazı tanınmış simalardan imalı paylaşımlar geliyor.Seçimle ilgili paylaşım yapmayanlara çattıOyuncu Özge Özder, sosyal medya hesabından seçimle ilgili paylaşım yapmayan takipçisi yüksek ünlü isimlere çattı.Özder, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Oy canlarım benim sessiz, ıssız, titrek ve pek cici amma ve lakin dilini yutmuş ve bol takipçileri canım mavi tık ile hesaplar… Az daha kaldı, dayanın kurban olduklarım… Şu seçim bir bitsin, büzüştüğünüz yerden çıkarırsınız. Sahipleriniz ölmediler ya da sizi unutmadılar meraklanmayın… Dönersiniz havalı hayatlarınızın kurgusal paylaşımlarına meraklanmayın…Hava açacak mı, bozacak mı? Ona göre kurgulayacak sizi sahibiniz… Yoksa bu kadar zaman hiç paylaşım yapmaz mı sahibiniz? Ne olur üstünüze alınmayın… Şimdilik çıt çıkarmıyor ki, varlığını dikkat çekip rengi sorgulanmasın… Az kaldı az dayanın… Biz de onlar ölü taklidi yaparken kalplerimizden cenazelerimizi kaldıralım…