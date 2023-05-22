  • USD: 19,76 - 19,80
  • EURO: 21,38 - 21,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eski eşler yan yana...

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında evlenip, 2019 yılında boşandığı eski eşi Melis İşiten ve kızları Ada ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Ekleme: 22.05.2023 - 01:27 Güncelleme: 22.05.2023 - 01:29 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu (35), 2014 yılında meslektaşı Melis İşiten (33) ile evlenmiş ve 2017'de kızı Ada'yı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı. Çift, 2019'un temmuz ayında sürpriz bir şekilde boşanma kararı almıştı.

Eski eşler yan yana...

Boşandıktan sonra dostlukları devam eden ünlü oyuncular, kızları Ada için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Eski eşler bugün kızlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi. Sefirin Kızı', 'Pis Yedili', 'Baba Candır', 'Üç Kuruş' gibi projelerle adını duyuran Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ve Ada ile eğlenceli gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Eski eşler yan yana...

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu, eski eşi ve kızıyla birlikte çekilen karelerine, 'Sunday' (pazar) notunu düştü. Kaygılaroğlu'nun paylaşımına takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıklayacağını duyurdu: Ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarı önemli olacak
Ali Babacan'dan 'terör örgütü neden sizi destekliyor' sorusuna kaçamak yanıt: HDP ayrı PKK ayrı
Kılıçdaroğlu'nun 'Babala' operasyonu: 'Sadece muhalifler soru soracak' denilen programa CHP Gençlik Kolları'nı doldurdular
Yedili Masa'da 'sığınmacı' krizi: DEVA Partili Yeneroğlu ile CHP'li Özcan birbirine girdi
Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'nun siyasi haritasında zikzak çizdiğini söyledi! Vatandaş milliyetçinin çakmasıyla mı uğraşacak?
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te '28 Mayıs' mesajı! 'Asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil...'
'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar tutuklandı! Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer almıştı...
Dün Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Öz: ATA İttifakı dağıldı Oğan ve Özdağ dilediği gibi hareket edebilir
Avrupa'daki HDP'liler PKK paçavraları önünde Kılıçdaroğlu'na destek istedi: 28 Mayıs'ta zafer halaylarını birlikte çekelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Başkan Erdoğan'dan Hatay'da 7'li koalisyona sert tepki: Birileri gibi seçim sonrası insanımızı tehdit etmedik
Bahçeli'den Hatay'da önemli açıklamalar: Anadolu'nun yiğidi Erdoğan'ı ABD'ye Avrupa'ya ezdirmeyiz...
Dışişleri'nden İsrail'e tepki: Faşizan eylemler kabul edilemez
Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da gören vatandaşlar şaşkına döndü
Başkan Erdoğan, Adıyaman'da gençlerle buluştu! Muhalefete sert tepki: İstedikleri oyu alamadılar diye hakaret ettiler
Deva Partili İdris Şahin'den itiraf gibi açıklama: Anketlerde ilk turda kazanamadığımızı biliyorduk
Yurtdışında ikinci tur kuyruğu: Yeni rekor gelebilir
Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı
Asgari ücrette ikinci zam tahmini: 13 bin TL'ye kadar çıkabilir
CHP'li Dursun Çiçek itiraf etti: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?
Meteoroloji açıkladı! bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı! bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!