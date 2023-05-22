Eski eşler yan yana...

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu (35), 2014 yılında meslektaşı Melis İşiten (33) ile evlenmiş ve 2017'de kızı Ada'yı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı. Çift, 2019'un temmuz ayında sürpriz bir şekilde boşanma kararı almıştı.Boşandıktan sonra dostlukları devam eden ünlü oyuncular, kızları Ada için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Eski eşler bugün kızlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi. Sefirin Kızı', 'Pis Yedili', 'Baba Candır', 'Üç Kuruş' gibi projelerle adını duyuran Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ve Ada ile eğlenceli gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.BEĞENİ VE YORUM YAĞDIInstagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu, eski eşi ve kızıyla birlikte çekilen karelerine, 'Sunday' (pazar) notunu düştü. Kaygılaroğlu'nun paylaşımına takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.