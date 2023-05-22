  • USD: 19,76 - 19,80
  • EURO: 21,38 - 21,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Birce Akalay, Darth Vader kostümü giydi!

Ünlü oyuncu Birce Akalay, bir arkadaşının Asmalımescit'teki doğum gününe katıldı. Darth Vader kostümü giyerek arkadaşına sürpriz yapan Akalay, herkesi şaşırttı. Roman havası oynayarak kutlamanın yapıldığı sokağa gelen Akalay, eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

Ekleme: 22.05.2023 - 01:32 Güncelleme: 22.05.2023 - 01:34 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Birce Akalay, arkadaşının doğum gününü kutlamak için ilginç bir yöntem tercih etti. Asmalımescit'te arkadaşlarıyla bir araya gelen Akalay, ‘Hayko’ adıyla da bilinen Murat Hayk Davulcu’nun doğum günü partisine katıldı.

Birce Akalay, Darth Vader kostümü giydi!

Oyuncu, “Star Wars” hayranı olan arkadaşına sürpriz yaparak, Darth Vader kostümü giydi. O anlar videoya kaydedilirken, Birce Akalay'ı gören arkadaşı ise şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi.

Birce Akalay, Darth Vader kostümü giydi!

GÖRENLERİ GÜLÜMSETTİ

Kutlamanın yapıldığı mekana Roman müzikleri eşliğinde göbek atarak gelen Akalay, görenleri gülümsetti. Başaırlı isim, doğum gününden çektirdiği kareleri de Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıklayacağını duyurdu: Ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarı önemli olacak
Ali Babacan'dan 'terör örgütü neden sizi destekliyor' sorusuna kaçamak yanıt: HDP ayrı PKK ayrı
Kılıçdaroğlu'nun 'Babala' operasyonu: 'Sadece muhalifler soru soracak' denilen programa CHP Gençlik Kolları'nı doldurdular
Yedili Masa'da 'sığınmacı' krizi: DEVA Partili Yeneroğlu ile CHP'li Özcan birbirine girdi
Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'nun siyasi haritasında zikzak çizdiğini söyledi! Vatandaş milliyetçinin çakmasıyla mı uğraşacak?
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te '28 Mayıs' mesajı! 'Asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil...'
'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar tutuklandı! Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer almıştı...
Dün Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Öz: ATA İttifakı dağıldı Oğan ve Özdağ dilediği gibi hareket edebilir
Avrupa'daki HDP'liler PKK paçavraları önünde Kılıçdaroğlu'na destek istedi: 28 Mayıs'ta zafer halaylarını birlikte çekelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Başkan Erdoğan'dan Hatay'da 7'li koalisyona sert tepki: Birileri gibi seçim sonrası insanımızı tehdit etmedik
Bahçeli'den Hatay'da önemli açıklamalar: Anadolu'nun yiğidi Erdoğan'ı ABD'ye Avrupa'ya ezdirmeyiz...
Dışişleri'nden İsrail'e tepki: Faşizan eylemler kabul edilemez
Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da gören vatandaşlar şaşkına döndü
Başkan Erdoğan, Adıyaman'da gençlerle buluştu! Muhalefete sert tepki: İstedikleri oyu alamadılar diye hakaret ettiler
Deva Partili İdris Şahin'den itiraf gibi açıklama: Anketlerde ilk turda kazanamadığımızı biliyorduk
Yurtdışında ikinci tur kuyruğu: Yeni rekor gelebilir
Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı
Asgari ücrette ikinci zam tahmini: 13 bin TL'ye kadar çıkabilir
CHP'li Dursun Çiçek itiraf etti: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?
Meteoroloji açıkladı! bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı! bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!