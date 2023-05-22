Birce Akalay, Darth Vader kostümü giydi!

Oyuncu Birce Akalay, arkadaşının doğum gününü kutlamak için ilginç bir yöntem tercih etti. Asmalımescit'te arkadaşlarıyla bir araya gelen Akalay, ‘Hayko’ adıyla da bilinen Murat Hayk Davulcu’nun doğum günü partisine katıldı.Oyuncu, “Star Wars” hayranı olan arkadaşına sürpriz yaparak, Darth Vader kostümü giydi. O anlar videoya kaydedilirken, Birce Akalay'ı gören arkadaşı ise şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi.GÖRENLERİ GÜLÜMSETTİKutlamanın yapıldığı mekana Roman müzikleri eşliğinde göbek atarak gelen Akalay, görenleri gülümsetti. Başaırlı isim, doğum gününden çektirdiği kareleri de Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.