Birce Akalay, Darth Vader kostümü giydi!
Ünlü oyuncu Birce Akalay, bir arkadaşının Asmalımescit'teki doğum gününe katıldı. Darth Vader kostümü giyerek arkadaşına sürpriz yapan Akalay, herkesi şaşırttı. Roman havası oynayarak kutlamanın yapıldığı sokağa gelen Akalay, eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.
Oyuncu Birce Akalay, arkadaşının doğum gününü kutlamak için ilginç bir yöntem tercih etti. Asmalımescit'te arkadaşlarıyla bir araya gelen Akalay, ‘Hayko’ adıyla da bilinen Murat Hayk Davulcu’nun doğum günü partisine katıldı.
Oyuncu, “Star Wars” hayranı olan arkadaşına sürpriz yaparak, Darth Vader kostümü giydi. O anlar videoya kaydedilirken, Birce Akalay'ı gören arkadaşı ise şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi.
GÖRENLERİ GÜLÜMSETTİ
Kutlamanın yapıldığı mekana Roman müzikleri eşliğinde göbek atarak gelen Akalay, görenleri gülümsetti. Başaırlı isim, doğum gününden çektirdiği kareleri de Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Oyuncu, “Star Wars” hayranı olan arkadaşına sürpriz yaparak, Darth Vader kostümü giydi. O anlar videoya kaydedilirken, Birce Akalay'ı gören arkadaşı ise şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi.
GÖRENLERİ GÜLÜMSETTİ
Kutlamanın yapıldığı mekana Roman müzikleri eşliğinde göbek atarak gelen Akalay, görenleri gülümsetti. Başaırlı isim, doğum gününden çektirdiği kareleri de Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.