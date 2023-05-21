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Sette saçına ütü yaptı

Kadrosunda yer aldığı Veda Mektubu dizisinin setinden eğlenceli bir paylaşıma imza atan Nurgül Yeşilçay, kaldırımda saçlarına ütü yaptırdığı anları, "Saçlarımın sırrını açıklıyorum" notuyla paylaştı.

Ekleme: 21.05.2023 - 10:17 Güncelleme: 21.05.2023 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Şimdilerde 'Veda Mektubu' adlı dizide başrol oyuncusu olan Yeşilçay, 'Alanur' karakteriyle büyük bir beğeni topluyor.

2,7 milyon takipçili hesabından sık sık paylaşımlar yapan Yeşilçay, setteki anlarına da yer veriyor.

Saçlarına ütü yaptırdı
Esprili paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen oyuncu, bu kez dizideki saçlarının sırrını verdi.

Diziyle ilgili kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Nurgül Yeşilçay, sette kaldırımda saçlarına ütü yaptırdığı anları paylaştı.

Sette saçına ütü yaptı

"Sırrımızı açıklıyoruz"
O anlara ise, "Alanur'un saçlarını çok beğendiğinizi söylüyorsunuz! Sırrımızı açıklıyoruz." notunu düştü.

Söz konusu paylaşım kısa sürede gündem oldu.
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