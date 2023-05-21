Sette saçına ütü yaptı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.Şimdilerde 'Veda Mektubu' adlı dizide başrol oyuncusu olan Yeşilçay, 'Alanur' karakteriyle büyük bir beğeni topluyor.2,7 milyon takipçili hesabından sık sık paylaşımlar yapan Yeşilçay, setteki anlarına da yer veriyor.Esprili paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen oyuncu, bu kez dizideki saçlarının sırrını verdi.Diziyle ilgili kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Nurgül Yeşilçay, sette kaldırımda saçlarına ütü yaptırdığı anları paylaştı.O anlara ise, "Alanur'un saçlarını çok beğendiğinizi söylüyorsunuz! Sırrımızı açıklıyoruz." notunu düştü.Söz konusu paylaşım kısa sürede gündem oldu.