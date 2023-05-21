  • USD: 19,76 - 19,80
  • EURO: 21,38 - 21,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İkinci kez anne olmaya hazırlanıyor

Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren şarkıcı Atiye, 2019 yılında ilk çocuğunu kulağına aldı. Şimdilerde ise ikinci bebeğini kucağına almayı beklediği öğrenildi.

Ekleme: 21.05.2023 - 10:13 Güncelleme: 21.05.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Bir döneme damga vuran şarkıcı Atiye, son zamanlarda sık sık hayranlarıyla bir araya gelmeye başladı.

Ünlü şarkıcı, bir süre ortadan kaybolmuş, gözlerden uzakta yaşadığı sıralarda ise dünyaevine girmişti.

2018 yılında sessiz sedasız evlenen Atiye, 1 yıl sonra kızı Ferah Feza'yı da kucağına aldı.

Yeniden sahnelerde
Almanya'da nikah masasına oturan Atiye, eşi ile kameralardan uzak durmayı tercih ediyor.

Anne olma sevinci yaşayan ünlü popçu, kısa sürede yeniden sahnelere dönerek yeni şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı.

İkinci bebek geliyor
Sosyal medyayı da aktif kullanmaya başlayan 34 yaşındaki şarkıcıdan müjdeli haber geldi.

Atiye, yaptığı bir röportajda ikinci kez hamile olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Deva Partili İdris Şahin'den itiraf gibi açıklama: Anketlerde ilk turda kazanamadığımızı biliyorduk
Yurtdışında ikinci tur kuyruğu: Yeni rekor gelebilir
Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı
Asgari ücrette ikinci zam tahmini: 13 bin TL'ye kadar çıkabilir
CHP'li Dursun Çiçek itiraf etti: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?
Seçim sonrası CHP deprem bölgesine kin kusmuştu! Gençlik buluşmasında depremzede gençten duygulandıran sözler: Onlar bize oy için yardım etmiş
Bakan Soylu'dan manidar paylaşım: Kaftancıoğlu'nu ve bay bay Kemal'i Ayasofya'ya cuma namazına bekliyoruz
PYD elebaşı Salih Müslim'in intikam açıklamalarına Hamza Dağ'dan tepki
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 7'li koalisyona: Çoğu Suriye'ye gitti, Kandil'i basacağınıza masayı basın
Başkan Erdoğan Rami Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu
Terör elebaşı Salih Müslim kirli planı deşifre etti: İntikamı bir kişiden alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluşuyor
Özel, Afyon’dan umduğunu bulamadı
MHP lideri Bahçeli, Adıyaman'da: Milletimizin gönlündeki aday Erdoğan'dır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da halka hitap ediyor
HDPKK'lı Pervin Buldan MLKP'li terörist Hasan Ocak'ın mezarında Kılıçdaroğlu'na oy istedi!
Batı medyasında çarpıcı Başkan Erdoğan itirafı: Hepimiz yanıldık!
Alman devlet kanalında Başkan Erdoğan’ın politikasına açık övgü: Herkese karşı güçlü durdu!
Mehmetçik'e, 'Katliamcı' dedi, CHP'den vekil oldu! Yüksel Taşkın'a mahkemeden kötü haber...
Meteoroloji açıkladı! bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı! bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!