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Gülben Ergen yaza hazırlanıyor

Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülenen Gülben Ergen, kalça estetiği hakkında konuştu. Ergen, "Ya ne alaka? Hastaneye gittim sadece, onu kalçaya bağladılar. Bu nasıl bir yaratıcılık acaba? Popom gayet normal, yazın tatilde görürsünüz" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 21.05.2023 - 16:04 Güncelleme: 21.05.2023 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş depreminden bu yana depremzedelere destek olmak için sık sık bölgeye giden Gülben Ergen, İstanbul'a döndü.

Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülenen Ergen, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Gülben Ergen, "Haftasonu Kahramanmaraş'a gideceğim. Çocuklar için orada toplanacağız, bir okul açacağız." dedi.

Kalça estetiği sorularına cevap
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; geçtiğimiz haftalarda hakkında kalça estetiği yaptırdığına dair söylentiler ortaya atılan ünlü şarkıcı, konuyla ilgili, "Ya ne alaka? Hastaneye gittim sadece, onu kalçaya bağladılar. Bu nasıl bir yaratıcılık acaba? Popom gayet normal, yazın tatilde görürsünüz" ifadelerini kullanarak, güldü.

"Pilatese devam"
Ergen, muhabirlerin, "Peki ileride yaptırmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise, "Şimdilik pilatesle idare ediyorum ama küçülmezse ilerleyen zamanlarda yaptırırım" şeklinde konuştu.

Ardından ünlü şarkıcı mağazaları dolaşmaya devam etti.
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