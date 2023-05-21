Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Boğa Boğa filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Funda Eryiğit, kısa bir süre önce anne olacağını duyurdu.Hamile kaldıktan sonra uzun zamandır aşk yaşadığı Berkun Oya ile evlenen Eyiğit, oğlunu kucağına aldı. Anne olmak için gün sayan Funda Eryiğit’in dün doğum yaptığı bilgisi, magazin gündemine düştü.Funda Eryiğit ve Berkun Oya ikilisi dünyaya gelen bebeklerine ‘Civan’ ismini verdi.Doğum sonrası ilk paylaşım anne Funda Eryiğit’ten geldi. Funda Eryiğit hastane odasından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı, "19 Mayıs Gençlik ve Civan bayramımız kutlu olsun."