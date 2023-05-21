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Doğum sonrası ilk paylaşım

Oyuncu Funda Eryiğit, ilk çocuğunu kucağına aldı. Başarılı isim oğluna Civan adını verirken, doğumdan sonra ilk kare de geldi. Eryiğit paylaşımına, "19 Mayıs Gençlik ve Civan bayramımız kutlu olsun" ifadelerini not düştü.

Ekleme: 21.05.2023 - 00:37 Güncelleme: 21.05.2023 - 00:38 / Editör: Ozge Selin
Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Boğa Boğa filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Funda Eryiğit, kısa bir süre önce anne olacağını duyurdu.

Hamile kaldıktan sonra uzun zamandır aşk yaşadığı Berkun Oya ile evlenen Eyiğit, oğlunu kucağına aldı. Anne olmak için gün sayan Funda Eryiğit’in dün doğum yaptığı bilgisi, magazin gündemine düştü.

İlk paylaşım da geldi

Funda Eryiğit ve Berkun Oya ikilisi dünyaya gelen bebeklerine ‘Civan’ ismini verdi.

Doğum sonrası ilk paylaşım anne Funda Eryiğit’ten geldi. Funda Eryiğit hastane odasından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı, "19 Mayıs Gençlik ve Civan bayramımız kutlu olsun."

Doğum sonrası ilk paylaşım
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