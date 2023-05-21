Cenaze programı belli oldu

Nuri Sesigüzel 85 yaşında vefat etti. Kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Nuri Sesigüzel'in cenaze programı belli oldu. Sanatçı, 21 Mayıs Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedilecek.

Türk Halk Müziği sanatçısı Nuri Sesigüzel, 85 yaşında kalp yetmezliği sonucu vefat etti. Kariyerinde 300'ü aşkın plak dolduran ve 40 sinema filminde oyunculuk yapan Nuri Sesigüzel'in cenaze programı belli oldu.



NURİ SESİGÜZEL'İN CENAZE PROGRAMI NASIL?



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; Nuri Sesigüzel'in cenazesi, 21 Mayıs Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedilecek.



Nuri Sesigüzel Hakkında



13 yaşında müziğe başlayan Sesigüzel, 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961 yılında İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınavları kazanıp radyo sanatçılığı yapmaya başladı. 1963'te sinemaya başladı.