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ünlü çiftin bebeği dünyaya geldi!

Oyuncu Funda Eryiğit (38), rol aldığı 'Bir Başkadır' dizisi ve 'Cici' filminin yönetmeni Berkun Oya (45) ile geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturmuştu. Çiçeği burnunda evli çiftin bebekleri dünyaya geldi.

Ekleme: 20.05.2023 - 00:16 Güncelleme: 20.05.2023 - 00:20 / Editör: Ozge Selin
2015 yılında 123 grubunun solisti Dilara Sakpınar ile evlenen Berkun Oya'nın evliliği kısa sürmüştü. 'Bir Başkadır' dizisinde 'Ruhiye' rolüne hayat veren Funda Eryiğit'in çekimler sırasında yönetmen Berkun Oya ile tanıştığı ve ikilinin aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

ünlü çiftin bebeği dünyaya geldi!

''BİRÇOK ŞEY PLANLARIN DIŞINDA GELİŞTİ''

Yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşayan ve mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift, düğün için hazırlık yaparken, Eryiğit’in hamilelik haberi gelmişti. Geçtiğimiz aylarda Zorlu PSM’de gerçekleşen 'Küheylan' oyun galasına katılan güzel oyuncu, hamilelik süreci ve evlilik planı hakkında konuşmuş ve şu açıklamayı yapmıştı:

Evlilik yakındır. O işler biraz sarktı. Planların dışında gelişti birçok şey. Hamilelik çok güzel gidiyor. 28'inci haftadayım. Cinsiyeti ve ismi bize kalsın. Onları boş verin şimdilik.

ünlü çiftin bebeği dünyaya geldi!

DOĞUMA İKİ AY KALA EVLENDİLER

7 aylık hamile olan Funda Eryiğit ile Berkun Oya, 29 Mart'ta sessiz sedasız evlenmişti. Çifti, bu özel gününde aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmamıştı.

KARNI BURNUNDA POZLARINI YAYINLADI

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde, 505 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından karnı burnunda pozlarını peş peşe yayınlamıştı. Oyuncunun, "Röportaj sonrası Muhsin’le geçirdiğimiz on dakika" notunu yazdığı gönderisi, kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

ünlü çiftin bebeği dünyaya geldi!

BEBEKLERİNE 'CİVAN' ADINI VERDİLER

İlk çocuklarının doğumuna iki ay kala nikah masasına oturan çiftten güzel haber geldi. Funda Eryiğit anne oldu. Eryiğit ve Oya çifti bebeklerine Civan adını verdi.

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