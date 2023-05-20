Ünlü çift el ele alışveriş turunda...

Fikret Ali adında bir oğulları ve Süreyya Leyla adında bir kızları olan oyuncu çift Hazal Kaya (33) ve Ali Atay (47), önceki gün alışveriş için gittikleri İstinyePark’ta objektiflere yansıdı.

Ellerini bir an olsun bırakmayan Hazal Kaya-Ali Atay çifti, "Alışverişe geldik, ikimiz de oldukça yoğunuz. Biraz hava almaya çıktık, her şey yolunda" açıklamasını yaptılar."ÇOCUKLAR EVDE"Tatil planlarının sorulması üzerine "Yaz tatilinde ikimiz de çalışıyor olacağız, bir plan yapamıyoruz. Bakalım ne olacak?" yanıt veren ikili, "Çocuklar evde, bakıcıları bakıyor" diyerek İstinyePark’tan ayrıldılar.